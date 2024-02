'Tadic was de meest irritante speler, ik heb hem geschopt en geduwd'

stond in zijn tijd bij Ajax bekend als een nachtmerrie voor menig vleugelverdediger in de Eredivisie. Gersom Klok speelde in augustus 2019 met FC Emmen negentig minuten tegen de Serviër, die in de 5-0 zege van Ajax eenmaal trefzeker was. Klok kijkt niet met warme gevoelens terug op de wedstrijd tegen Tadic.

In de podcast Het is maar een spelletje van journalist Stan Timmerman blikt de verdediger terug op zijn profcarrière, waarin Tadic naar voren komt als de meest irritante speler waar Klok tegen heeft gespeeld. "Hij is zo’n complete speler. Hij is sterk, tactisch, een teamplayer. Maar ook een regisseur, ook al is het vanaf de zijkant. Heel veel dingen waarvan ik dacht: zo wil ik zijn."

Klok eindigde de oorwassing in de Johan Cruijff ArenA zonder een kaart te krijgen van scheidsrechter Danny Makkelie, maar dat is volgens de in Lelystad geboren verdediger een wonder. "Ik kreeg Tadic ook absoluut niet van de bal af. Ik heb hem letterlijk over de zijlijn geschopt en geduwd, toen kreeg ik een vrije trap tegen. Ik zei toen tegen Makkelie: ‘Maar wat moet ik anders?’ Want hij ging gewoon niet aan de kant, hij bleef gewoon staan."

Met een fles wijn in bed

De 33-jarige Klok liep in 2019 een gescheurde kruisband op, de nachtmerrie van elke voetballer. Vorig jaar gebeurde het hem opnieuw. Dat ging hem logischerwijs niet in de koude kleren zitten. "Ik heb die nacht nauwelijks geslapen. Ik lag letterlijk met wijn in bed, mijn vrouw wilde mij niet alleen naar boven laten gaan. En daar heb ik gevloekt, getierd, gehuild. Ik heb mijzelf afgevraagd of ik dit nog wilde doen, dat antwoord was ‘ja’. Ik was nog niet klaar met voetballen, er was geen twijfel."