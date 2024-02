Werknemer Ajax baart opzien: 'Mijn persoonlijke ambitie is om de Champions League te winnen'

Marijn Beuker, sinds december actief bij Ajax als directeur voetbal, heeft torenhoge ambities met de Amsterdamse club. De beleidsbepaler vindt dat alleen kampioen worden niet voldoende is voor een club als Ajax en er verder gekeken moet worden dat dat. Beuker zijn persoonlijke doel is daarom het winnen van de Champions League met de huidige nummer vijf van Nederland.

Dat geeft de 39-jarige Beuker aan in de podcast Gamechangers: “Mijn persoonlijke ambitie is om de Champions League te winnen", maakt de directeur voetbal van Ajax, die onder meer verantwoordelijk is voor de jeugdopleiding, direct duidelijk. "Dat hoef je niet van de daken te schreeuwen dat het per se volgend jaar moet gebeuren, maar het forceert in ieder geval een hele organisatie. Dat je denkt: dan moeten we in elk detail echt het hoogste niveau hebben, anders gaat het ons niet lukken tegen teams met veel meer geld", geeft Beuker aan.

Beuker vindt dat Ajax, ondanks dat het dit seizoen ondermaats presteert, verder moet kijken dan alleen het binnenhalen van een landstitel. Torenhoge ambities in de Champions League horen daar volgens hem bij: "Een aantal jaar geleden is aangetoond dat je dichtbij kan komen", doelt Beuker op het behalen van de halve finale van de Champions League door Ajax in het seizoen 2018/19. "Als je het grootste budget van de Eredivisie hebt, dan hoor je kampioen te worden. Dus ik denk dat mijn persoonlijke doelstelling meer een manier van denken is."