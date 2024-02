Twee krankzinnige penalty's binnen een kwartier tijd in Tilburg: fans op achterste poten

Een opmerkelijke strafschop in de wedstrijd tussen Willem II en SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie. Na zes minuten kreeg Cambuur een strafschop, maar van een overtreding leek nauwelijks sprake.

Willem II-verdediger Tommy St. Jago schermde in het eigen strafschopgebied de bal af voor Cambuur-aanvaller Agustin Anello. Het fysieke contact dat daarbij ontstond, was voor scheidsrechter Erwin Blank voldoende om naar de stip te wijzen. Milan Smit was trefzeker vanaf elf meter.

Een kwartier later gaf Blank ook een strafschop aan Cambuur. St. Jago was ditmaal de speler die de strafschop ‘verdiende’, want zijn schot werd volgens Blank met de arm geblokt door Thomas Poll. Ook deze penalty was dubieus, want Poll had de arm langs het lichaam.

Thijs Oosting legde aan vanaf elf meter en zag keeper Yanick van Osch redding brengen, maar scoorde in de rebound. Daarmee was de eindstand (1-1) bereikt.

Analist Hans Kraay junior van ESPN was verrast door de penalty’s. “Ik dacht: prima verdedigt van St. Jago”, zegt hij over de eerste. “Dit is geen penalty.” Over de tweede strafschop: “Blank staat er niet al te best voor. De grensrechter geeft de penalty. Maar als we hier een strafschop gaan verdedigen… dan moet de KNVB verdedigers adviseren om hun arm eraf te schroeven als er wordt geschoten. Poll staat zo natuurlijk als maar kan.”

De beelden worden gedeeld door ESPN en leiden tot talloze kritische reacties.