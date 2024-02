'Dan zou ik het direct gedaan hebben. Maar als je hem nu ziet, zou ik er nog geen vijf miljoen voor geven'

Valentijn Driessen heeft momenteel geen hoge pet op van . De Mexicaan scoorde er in de eerste seizoenshelft lustig op los voor Feyenoord, maar wist na de winterstop vooralsnog pas één keer het doel te vinden. De Rotterdammers hopen hem misschien wel komende zomer al voor veel geld te verkopen, maar Driessen zou op dit moment ‘nog geen vijf miljoen euro’ voor hem geven.

Giménez streek in de zomer van 2022 neer in Rotterdam en speelde zich na een aanpassingsperiode definitief in de basiself van trainer Arne Slot. De centrumspits maakte in de tweede helft van het afgelopen seizoen al indruk, maar deed er in de eerste helft van de huidige jaargang een paar schepjes bovenop. In de Eredivisie was het achttien keer raak en ook in de thuiswedstrijd tegen Lazio in de groepsfase van de Champions League deed hij het net trillen, twee keer zelfs. Maar Giménez is er niet in geslaagd die lijn door te trekken. Hij scoorde na de winterstop tot op heden enkel in de thuiswedstrijd tegen N.E.C. op 14 januari.

Artikel gaat verder onder video

Van zijn vorm in de eerste seizoenshelft is dus nog maar weinig over. Had Feyenoord hem misschien niet in januari al moeten verkopen? Volgens De Telegraaf is Giménez een van de vier spelers - samen met Mats Wieffer, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman - bij wie een transfer werd tegengehouden. Presentator Pim Sedee vraagt zich in Kick-off Eredivisie af of de Rotterdammers bij een bod van vijftig miljoen euro niet gewoon ‘ja’ hadden moeten zeggen. “Ja, maar er is natuurlijk geen vijftig miljoen geboden. Dan zou ik het direct gedaan hebben”, reageert Driessen. De verslaggever denkt dat de regerend kampioen van Nederland in de zomer alsnog een hoog bedrag hoopt te verdienen aan de Mexicaan. “Dat is de waarde waarvoor ze hem op termijn denken te kunnen verkopen.”

Dan zal Giménez wel snel weer moeten scoren. “Als je hem nu ziet, zou ik nog geen vijf miljoen euro voor hem geven”, aldus Driessen, die zich sowieso een beetje zorgen maakt om Feyenoord. “Er zijn nu opeens een hele hoop afvallers. In een week tijd is Bijlow voorlopig weg, Trauner voorlopig weg en Timber voorlopig weg.” Justin Bijlow viel afgelopen zondag op bezoek bij AZ uit met een kuitblessure, Gernot Trauner een paar dagen later met een hamstringblessure en Quinten Timber kreeg van korte afstand een bal tegen zijn hoofd. “Met een zware hersenschudding kun je drie dagen later echt niet voetballen hoor, dat is echt onverantwoord. Ik denk dat hij ook AS Roma niet gaat halen. Dat is echt wel een aderlating, zeker omdat Feyenoord helemaal niet zo goed draait natuurlijk.”