Van der Gijp wil radicale verandering in de Eredivisie: 'Helaas zijn de clubs ertegen'

René van der Gijp pleit voor een radicale verandering van de competitie-opzet in Nederland. De voetbalanalist is voorstander van het ‘Belgisch model’, waarbij aan het eind van het seizoen play-offs worden gespeeld om de landskampioen te bepalen.

Een dergelijke competitieopzet zou leiden tot meer topwedstrijden en dus meer weerstand voor de spelers, stelt Van der Gijp. “Ronald Koeman zei bij Goedemorgen Eredivisie dat we te weinig topwedstrijden spelen in Nederland. Andere clubs gaan er niet in mee, maar ik snap niet waarom je niet gewoon in de tweede competitiehelft verdergaat met de bovenste zes clubs, zoals in België”, zegt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Artikel gaat verder onder video

Play-offs om de landstitel komen de amusementswaarde ook ten goede, denkt hij. “Dat is leuk, man! Die Belgische competitie werd vorig seizoen op de laatste dag beslist, met die goal van Toby Alderweireld. Je had alleen nog maar leuke wedstrijden. In veel sporten wordt het zo gedaan.” Als het aan ‘Gijp’ ligt, doen tot februari alle clubs mee. “Dan begin je eind februari met de bovenste zes. De rest strijdt tegen degradatie.”

Topwedstrijden zijn echter geen garantie voor goed voetbal, zo weet Wim Kieft. Hij zag dat de spelers zaterdag tijdens Ajax – PSV (1-1) worstelden met het tempo. “Het was de zoveelste topwedstrijd waarin met hoog tempo en veel druk werd gespeeld, maar je bijna geen goed voetbal ziet. Er waren maar heel weinig spelers die eronderuit konden voetballen.”