Van Hanegem ziet: sterspeler van Ajax heeft 'forse aanhang op televisie'

Willem van Hanegem merkt dat een 'forse aanhang' heeft op televisie. De spits van Ajax wordt geregeld bewierookt door de analisten op tv, zo stelt Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem werpt in zijn column de vraag op wie de beste spits van Nederland is. "Over Santiago Giménez heb ik al voldoende gezegd. Iedereen heeft het recht om eens wat minder voor de dag te komen, maar de ballen stuiteren momenteel meters van zijn voet", merkt de Kromme.

Artikel gaat verder onder video

“Wie de beste spits is, daar heeft echt iedereen wel een mening over, hè. De forse aanhang van Brian Brobbey op televisie bijvoorbeeld”, vervolgt het Feyenoord-icoon. “In dat opzicht krijgt Vangelis Pavlidis wel erg weinig schouderklopjes, terwijl die een prima seizoen draait. En dan is er opeens ook weer Myron Boadu bij FC Twente. Die wil Calvin Stengs achterna, zijn loopbaan weer omhoog laten gaan door hier te schitteren.”

Ondanks zijn doelpunt als invaller schitterde Boadu nog niet tegen RKC Waalwijk, vindt Van Hanegem. “Hij viel wel leuk in met een doelpunt en zijn aandeel in de 3-0. Maar te vroeg juichen is onzin, hij zal nog wel even nodig hebben. Hij heeft wel volop kwaliteiten, maar dat moet je als topspeler gewoon maandenlang laten zien.”