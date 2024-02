Van 't Schip wil geen antwoord geven op vraag die alle Ajacieden hebben

John van ’t Schip wil niet ingaan op vragen over zijn toekomst als trainer van Ajax. Na het 1-1 gelijkspel tegen PSV kreeg de interim-trainer de vraag of hij niet ‘gewoon’ de meest logische kandidaat is om volgend seizoen ook voor de groep te staan.

Journalist Mike Verweij merkt op dat Van ’t Schip daar tot nu toe niet over heeft willen praten en probeert het nog eens. “Daar wil ik nog steeds niet over praten”, luidt echter het heldere antwoord van Van ’t Schip.

De opvolger van Maurice Steijn kent een overwegend goede start in Amsterdam – de bekeruitschakeling tegen USV Hercules was beschamend, maar in de Eredivisie verloor Ajax onder zijn leiding nog niet. Hij loodste Ajax van de laatste naar de vierde plek in de Eredivisie en er lonkt nog meer. Van ’t Schip vindt dat Ajax naar boven moet kijken.

“Ik blijf zeggen dat we moeten jagen, naar boven moeten kijken, en dat het een competitie is waarin van alles kan gebeuren”, geeft hij aan. “Wij moeten blijven doorgaan met waarmee we bezig zijn. Als je ziet waar we vandaan komen, maken we goede stappen. Die willen we blijven maken.”

