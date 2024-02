Van 't Schip trekt opvallende conclusie na nederlaag in Alkmaar: 'Zeker voor herhaling vatbaar'

Ajax-trainer John van 't Schip is ondanks de 2-0 nederlaag die zijn elftal zondag leed op bezoek bij AZ, van mening dat het systeem met vijf verdedigers 'voor herhaling vatbaar' is. De oefenmeester stelt op de persconferentie na de wedstrijd vast dat de tegenstander veel minder gevaar wist te stichten dan FK Bodø/Glimt afgelopen donderdag deed in de Europa League.

Als reactie op de miraculeuze ontsnapping in Noorwegen, waarin Ajax tegen alle verhoudingen in een 1-2 zege uit het vuur sleepte, besloot Van 't Schip zondag in te grijpen. Devyne Rensch, Josip Sutalo én Jorrel Hato werden in het centrum van de defensie geposteerd, terwijl Borna Sosa en Anton Gaaei als wingbacks voor gevaar vanaf de vleugels moesten zorgen.

Ondanks het resultaat heeft de ingreep wel tot meer stabiliteit geleid, stelt Van 't Schip vast. "Ik vind het zeker voor herhaling vatbaar. Natuurlijk, in de eerste fase was het wennen, maar naarmate de wedstrijd vorderde vond ik dat we meer een ritme vonden waarin de spelers elkaar vonden en het onderlinge begrip er meer was", ziet de oefenmeester. "Het is zeker iets om verder mee te gaan, maar dat wil niet zeggen dat je dan niet meer terug kan naar buitenspelers."

"AZ heeft weinig gecreëerd, maar van de drie kansen die ze kregen hebben ze er twee ingeschoten. Wij hebben ook te weinig gecreëerd, maar voetballend moet ik zeggen dat ik helemaal niet ontevreden was in fases van de wedstrijd. Alleen: je wil natuurlijk gewoon een resultaat, en dat hebben we niet gehaald", besluit Van 't Schip het onderwerp.

