Van 't Schip wijst nieuwe Ajax-aanvoerder aan na blessurenieuws over Bergwijn

Ajax-trainer John van 't Schip heeft bekendgemaakt dat , zolang eerste captain absent is, de aanvoerdersband van de Amsterdammers zal overnemen. Eerder op de vrijdag werd bekend dat Bergwijn door een hamstringblessure de komende weken vanaf de zijlijn zal moeten toekijken.

Berghuis zal de band komende zondag omgeschoven krijgen als Ajax de uitwedstrijd bij sc Heerenveen speelt. Van 't Schip is op zijn hoede voor de wedstrijd in Friesland, tegen de ploeg die begin november nog met duidelijke cijfers werd verslagen in Amsterdam: "Heerenveen is wisselvallig geweest de laatste periode. Ondanks dat de uitslag 4-1 was, was het hier gewoon een lastige wedstrijd. Heerenveen-uit is sowieso altijd lastig. We moeten ons goed voorbereiden en gaan proberen om met drie punten weg te gaan", zegt de trainer op de website van Ajax.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang Bergwijn eruit zal liggen, zegt Van 't Schip: "Hoe lang we hem gaan missen, is een beetje afhankelijk van hoe zijn herstel gaat verlopen", legt de trainer uit. "Maar ik denk dat we hem in ieder geval in februari missen en ook wel een gedeelte in maart."

Naast Bergwijn is ook verdediger Devyne Rensch niet van de partij in het Abe Lenstra Stadion. Hij moest afgelopen weekend tegen PSV (1-1) de strijd al binnen een halfuur staken en zal het duel met Heerenveen laten schieten. Van 't Schip: "Devyne maakt goede progressie, maar is er zondag nog niet bij. We moeten bekijken in hoeverre hij donderdag haalt of het weekend erop. Het is een beetje van dag tot dag bekijken, maar hij is dichter bij spelen dan we in eerste instantie hadden verwacht."