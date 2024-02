Veerman zucht diep en moet zich héél erg inhouden over VAR en scheidsrechter, maar is duidelijk over strafschop PSV

had niet verwacht dat PSV een penalty zou krijgen tegen Borussia Dortmund, zo gaf de middenvelder na afloop van de wedstrijd aan in gesprek met RTL7. De spelverdeler van de Brabantse club dacht, mede door de reactie van Borussia Dortmund-verdediger Mats Hummels, dat de VAR de beslissing zou terugdraaien.

PSV kwam dinsdagavond op gelijke hoogte tegen Borussia Dortmund wegens een uiterst discutabele strafschop. Bij de Duitsers is de onvrede dan ook groot, terwijl de Eindhovenaren blij zijn met de nodige dosis geluk wat betreft dat moment "Ik had zelf niet het idee dat het een penalty was", gaf Veerman na afloop eerlijk toe. "Ik dacht dat hij hem terug zou draaien. Ik stond erachter en ik kon het niet goed zien, maar aan de reactie van Hummels leek het alsof hij op de bal was. Hij raakt de bal, maar hij neemt zijn voet ook mee", analyseerde Veerman na het zien van de beelden.

Bij die uitspraken wilde de Volendammer het ook laten, want nadat hij opnieuw over de VAR een vraag krijgt moet de middenvelder zich inhouden: "Laat ik maar niks zeggen over de VAR. Dat hebben we afgelopen week ook weer gezien, laat ik er maar niks over zeggen", zei Veerman. "De VAR is in het leven geroepen om de juiste beslissing te maken en dat doen ze niet altijd", gaf de PSV'er aan, wiens onvrede over de VAR wel duidelijk werd in gesprek met RT7.

Veerman had het dinsdagavond niet gek gevonden als PSV gezien het spelbeeld in eigen huis had gewonnen van Borussia Dortmund. De middenvelder zag de Eindhovenaren vroegtijdig ongelukkig op achterstand komen, maar zich snel herpakken: "Wij krijgen wel drie kansen in de eerste helft, die er op dit niveau echt in moeten. Voor mijn gevoel kregen wij wel wat grotere kansen dan zij", analyseerde Veerman. "Het is heel jammer dat je dan zo ongelukkig op achterstand komt."