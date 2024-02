Vermoedelijke opstelling PSV: Elfrink ziet 'extra wapen' voor Peter Bosz

PSV speelt zondagmiddag om 16.45 uur het uitduel met FC Volendam, de nummer zeventien van de Eredivisie. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad stelt vast dat trainer Peter Bosz in het vissersdorp over een 'extra wapen' kan beschikken en vermoedt dat deze elf namen aan de aftrap zullen verschijnen.

Bosz kreeg in aanloop naar het duel in Volendam twee opstekers uit de ziekenboeg. Allereerst lijkt Joey Veerman tegen zijn vroegere werkgever terug te gaan keren in de basiself. De middenvelder kwam door een kuitblessure niet in actie in de voorbije drie Eredivisiewedstrijden, tegen FC Utrecht (1-1), Almere City (2-0 winst) en Ajax (1-1). Ook het bekerduel met Feyenoord (1-0 verlies) moest de Oranje-international laten schieten, maar aan zijn absentie komt in Volendam vermoedelijk een eind. "Trainer Peter Bosz zei vrijdag al dat hij gewoon kan starten, als hij in het weekend fit is gebleven. Daar heeft het alle schijn van", schrijft Elfrink.

Daarnaast lijkt ook Sergiño Dest 'gewoon' als linksback aan het duel te kunnen beginnen. De Amerikaan moest vorige week in Amsterdam de strijd vlak voor tijd staken, waarna gevreesd werd voor een hamstringblessure. De klachten blijken evenwel mee te vallen: "Achterin hoeft PSV vermoedelijk niet te schakelen omdat Sergiño Dest verrassend genoeg fit is. Zijn klachten na het duel met Ajax bleken tóch met rust te verhelpen, zodat Bosz in principe kan laten starten", schrijft Elfrink. Daarnaast keerde Ismail Saibari vorige week al terug van de Afrika Cup; dus PSV heeft weer wat meer spelers ter beschikking dan in de afgelopen weken het geval was. "De kracht van de bank is weer een extra wapen van PSV en Bosz heeft bijvoorbeeld met Mauro Júnior, Malik Tillman en Ismael Saibari kandidaten voor het middenveld." Laatstgenoemde lijkt in Volendam, net als vorige week in Amsterdam, op een basisplaats af te stevenen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Saibari; Bakayoko, Luuk de Jong, Lozano