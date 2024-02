Waanzinnige start tweede helft Ajax: rood voor Sutalo, maar Sosa komt heel goed weg

De wedstrijd tussen FK Bodø/Glimt en Ajax kent een tumultueus begin van de tweede helft. is weggestuurd met een rode kaart, maar even later kwam Ajax goed weg toen een strafschop uitbleef na een handsbal van .

Scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos kende, na het bekijken van de videobeelden, een rode kaart toe aan Sutalo voor het neerhalen van de doorgebroken Håkon Evjen. Daardoor moest Ajax vanaf de 48ste minuut door met tien man. Twee minuten later voorkwam Sosa op de doellijn een goal van Patrick Berg en daarbij gebruikte hij zijn arm. Sidiropoulos bekeek de beelden en oordeelde dat Brede Moe vlak daarvoor een overtreding beging op Diant Ramaj.

Daardoor bleef Ajax een tweede rode kaart - en een strafschop - bespaard. De incidenten deden zich voor bij een stand van 0-1 voor Ajax. De Amsterdammers moeten zien te overleven en proberen dat in een 4-4-1-opstelling met Anton Gaaei als rechtsback en Devyne Rensch in het centrum van de verdediging. Gaaei is ingevallen voor Carlos Forbs: een verdedigende wissel van trainer John van 't Schip. Bodø heeft in de openingsfase van de tweede helft tweemaal de lat geraakt.

Josip Sutalo haalt Håkon Evjen neer en moet het veld verlaten.



