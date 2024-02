Sneijder plaatst vraagtekens bij Ajax en FC Barcelona: ‘Dat zie je ook een beetje bij Hato’

Wesley Sneijder vraagt zich af of er in het hedendaagse voetbal niet te snel al teveel wordt verwacht van jonge spelers. De recordinternational van het Nederlands elftal is bijvoorbeeld onder de indruk van , maar stelt dat de aanvaller van FC Barcelona ook nog wel erg jong is. Sneijder denkt tevens dat té belangrijk is gemaakt bij Ajax.

Yamal vierde in juli vorig jaar pas zijn zestiende verjaardag, maar heeft inmiddels al 35 wedstrijden in de hoofdmacht van FC Barcelona achter zijn naam staan. De vleugelspeler is dit seizoen zelfs een van de weinige lichtpuntjes bij de regerend kampioen van Spanje. Hij was in 34 wedstrijden goed voor vijf doelpunten en zeven assists en verscheen woensdagavond ook in de heenwedstrijd tegen Napoli in de achtste finales van de Champions League aan de aftrap. Reden voor Sneijder om het grote talent eens uit te lichten. “Ik denk dat iedereen fan van hem is”, begon de recordinternational woensdagavond bij RTL7.

“We hebben wat beelden van hem”, vervolgde Sneijder, die aan de hand van momenten van Yamal in de Champions League liet zien wat hem op zestienjarige leeftijd al zo’n goede voetballer maakt. “Hier gaat hij binnendoor en zoekt de verre hoek, wat een linkspoot eigenlijk wil aan de rechterkant. Maar hier krijgt hij de bal, fantastische controle en gaat buitenom. Hij is dus ook nog eens onvoorspelbaar daarin. Hij gaat binnendoor, buitenom. Hij is daarin niet te verdedigen. Hij is jong, maar niet jeugdig”, aldus een lyrische Sneijder, die tegelijkertijd voorzichtig op de rem trapt. “Zestien jaar. Alleen hebben we ze bij FC Barcelona vaker gehad op die leeftijd.”

Denk aan Ansu Fati in een recent en Bojan Krkic in een verder verleden. Of FC Barcelona jonge spelers niet te vroeg voor de leeuwen gooit? “Wat goed is, is goed. Dat moet je ook een kans geven. Alleen zien we het ook een beetje bij Hato bij Ajax. Hij is té snel belangrijk, misschien wel té belangrijk geworden”, ziet Sneijder, volgens wie er teveel wordt verwacht van de jonkies. “Het ligt allemaal aan hen, hoe is hun vorm. Ze zijn veel te jong. Ze moeten opgeleid worden en misschien ook wel een keer aan de kant gezet worden als het even niet goed loopt. Maar die tijd is er niet. Ze moeten er staan. Dat is misschien op deze leeftijd te vroeg. Je bent nog in de groei. Zeventien, achttien jaar is een cruciale leeftijdscategorie. Dan gebeuren er dingen in de ontwikkeling van iemand. Hoe sta je dan in je schoenen? Mentaal is hij (Yamal, red.) nog niet gevormd.”

