Wijziging verwacht bij Ajax: ‘Hij verliest steeds meer waarde, plek op de bank aanstaande’

Ajax liet zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen NEC twee dure punten liggen en voor de tweede keer in een paar dagen was het mikpunt van kritiek bij het publiek. De middenvelder werd bij zijn wissel - evenals in de wedstrijd tegen FK Bodø/Glimt - getrakteerd op een fluitconcert. Volgens Jop van Kempen van Het Parool is Taylor deels ‘slachtoffer van de omstandigheden’, maar verliest hij ook steeds meer zijn waarde voor de ploeg van coach John van ’t Schip.

Taylor kreeg in de slotfase van het seizoen 2021/22 een kans van toenmalig trainer Erik ten Hag en greep die met beide handen aan. De middenvelder maakte een dusdanig goede indruk dat Ajax het niet nodig achtte om een vervanger te halen voor de naar Bayern München vertrokken Ryan Gravenberch. Taylor slaagde er echter niet in om zijn goede vorm door te trekken. Hij mocht van Louis van Gaal nog wel mee naar het Wereldkampioenschap in Qatar, maar inmiddels staat hij al een tijdje stil in zijn ontwikkeling. Dit seizoen slaagt hij er opnieuw niet in om zijn ploeg bij de hand te nemen. Een deel van het Ajax-publiek is er klaar mee. Met fluitconcerten maakt het duidelijk dat het Taylor voorlopig liever niet in de basiself ziet.

“De kritiek op Taylor is deels terug te voeren op het belabberde seizoen van Ajax als geheel, maar ook op het tegenvallende spel van de middenvelder”, schrijft Van Kempen. “Hoewel Taylor bezig is aan z’n derde volwaardige seizoen, zakt hij regelmatig door het ijs. Zo is hij geregeld te laat met de omschakeling en ook aanvallend kan hij het verschil niet maken. Ter illustratie: hij heeft in 22 competitiewedstrijden slechts één doelpunt gemaakt, terwijl hij vorig seizoen acht keer scoorde.” Volgens Van Kempen is er ‘zeker nu’ geen ‘uitgesproken onderdeel’ waarin Taylor uitblinkt. “In tegenstelling tot bijvoorbeeld Kristian Hlynsson is hij geen kilometervreter die met veel gerichte sprintjes gaten trekt voor medespelers. Controlerend is bijvoorbeeld Jordan Henderson beter. Ook heeft hij geen verwoestend schot. Daarmee verliest hij voor trainer Van ’t Schip steeds meer waarde.”

Volgens Van Kempen valt echter niet alles Taylor te verwijten. De verslaggever stelt dat de 21-jarige middenvelder uit Alkmaar ook ‘slachtoffer’ is van de omstandigheden. “Na de beroerde transferzomer onder leiding van de inmiddels vertrokken technisch directeur Sven Mislintat ontbreekt balans in de selectie, waardoor andere spelers hem als jonkie niet uit de wind kunnen houden.” Het ligt in de verwachting dat Taylor snel plaats zal moeten maken voor Branco van den Boomen. De transfervrije zomeraanwinst raakte begin november geblesseerd aan zijn knie, maar maakte tegen Bodø/Glimt zijn rentree en verscheen ook in het thuisduel met NEC als invaller binnen de lijnen. Van Kempen denkt eveneens dat voor Taylor een plek op de bank ‘aanstaande’ is.

Voor Taylor was het afgelopen donderdag tegen Bodø/Glimt zeker niet de eerste keer dat hij door zijn eigen achterban werd getrakteerd op een fluitconcert. In de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion in de groepsfase van de Europa League in november was Taylor ook al hét mikpunt van kritiek. Het gebeurde in het verleden wel vaker dat een Ajacied in de eigen Johan Cruijff ArenA werd uitgefloten door het thuispubliek. “Taylor kan zich vasthouden aan de historie van Ajax. Hij is niet de eerste die de hoon van de eigen fans zo duidelijk voor de kiezen krijgt”, schrijft Van Kempen. “Onder anderen Daley Blind, Ricardo Kishna, Gregory van der Wiel, Victor Sikora, Wesley Sonck en Zlatan Ibrahimović hebben het ook meegemaakt. Aan sommige spelers blijft het gefluit hangen, anderen speelden het van zich af.”