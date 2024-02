Zaakwaarnemer De Jong komt met duidelijk antwoord op speculaties in Spaanse media

is niet van plan om FC Barcelona op korte termijn te verlaten. De toekomst van de middenvelder is onderwerp van gesprek in de Spaanse media, maar die ‘lullen maar wat’. Dat beweert Ali Dursun, de zaakwaarnemer van De Jong, tegenover RTL. Volgens Dursun is de voormalig Ajacied ‘behoorlijk tevreden’ in Barcelona.

FC Barcelona telde in 2019 enkele tientallen miljoenen euro’s neer voor de komst van De Jong, maar drie jaar later wilde het alweer afscheid van hem nemen. De Nederlander drukte met zijn hoge salaris zwaar op de begroting. Het Manchester United van Erik ten Hag hoopte te profiteren van de situatie, maar De Jong hield zijn poot stijf. Hij wilde niet vertrekken bij FC Barcelona. Na een moeizame start van het seizoen 2022/23 veroverde De Jong gaandeweg de eerste seizoenshelft een basisplaats in het elftal van trainer Xavi Hernández. De middenvelder veroverde zijn eerste Spaanse landstitel en werd bij aanvang van dit seizoen zelfs benoemd tot een van de vier aanvoerders.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel De Jong niet uit het elftal van Xavi is weg te denken, is zijn toekomst inmiddels al een paar weken onderwerp van gesprek. FC Barcelona wil het in 2026 aflopende contract van de voormalig Ajacied graag verlengen, maar zou dan wel een salarisvermindering verlangen. Een akkoord lijkt voorlopig echter niet aanstaande, waardoor de Spaanse media al druk speculeren over de toekomst van de middenvelder. De Jong heeft het wel een beetje gehad met alle berichten over zijn toekomst en beet dinsdagavond van zich af. “Ik ben de laatste tijd een beetje pissig door wat de pers in het algemeen schrijft. Er komen dingen uit die niet normaal zijn. Ik kan niet begrijpen dat er dingen worden gezegd die niet waar zijn”, zei hij op de persconferentie daags voor het Champions League-duel met Napoli.

De zaakwaarnemer van de Oranje-international heeft inmiddels ook van zich laten horen. Dursun doet de berichten in de Spaanse media over de toekomst van zijn speler af als onzin. “Frenkie is behoorlijk tevreden in Barcelona en heeft nog een tweejarig contract”, heeft Dursun gezegd tegen RTL. Een vertrek na dit seizoen lijkt voorlopig dus uitgesloten. De Jong werd onlangs nog in verband gebracht met een overgang naar Paris Saint-Germain. De Fransen hoopten hem in 2019 al naar Parijs te kunnen halen, maar moesten toen hun meerdere erkennen in FC Barcelona. Voor die club kwam hij vooralsnog 207 keer in actie (zestien doelpunten en 21 assists). Naast de landstitel vorig jaar won hij als speler van FC Barcelona ook de Copa del Rey (2021) en Spaanse Supercup (2023).