'Grootmacht die in 2019 al dicht bij komst De Jong was kan in de zomer opnieuw bij hem aankloppen'

Paris Saint-Germain zou komende zomer weleens kunnen aankloppen bij FC Barcelona voor . Nu duidelijk is geworden dat Kylian Mbappé bezig is aan zijn laatste maanden in het Parc des Princes willen de Parijzenaren de selectie van een flinke kwaliteitsinjectie voorzien. Naast een directe vervanger van Mbappé staat ook een topmiddenvelder op het verlanglijstje. Daarvoor komt De Jong in beeld.

De toekomst van De Jong houdt de gemoederen in Spanje opnieuw flink bezig. FC Barcelona telde in de zomer van 2019 tientallen miljoenen euro’s neer voor de komst van de Nederlander, maar hij is inmiddels al meermaals in verband gebracht met een vertrek uit Catalonië. FC Barcelona duwde hem in de zomer van 2022 al richting de uitgang. De Jong drukte met zijn riante salaris zwaar op de begroting en de club wilde het liefst van hem af, maar hij hield zijn poot stijf, veroverde een basisplaats en werd onomstreden.

De Jong is ook dit seizoen zeker van zijn plek bij de eerste elf, maar een vertrek in de zomer valt desondanks niet uit te sluiten. De Jong is bij FC Barcelona in het bezit van een contract tot medio 2026. De club wil de verbintenis graag openbreken, maar aast op een salarisverlaging. Van een akkoord tussen club en speler is voorlopig geen sprake. FC Barcelona zou De Jong inmiddels onder druk proberen te zetten. De middenvelder lijkt sowieso een deel van zijn salaris te moeten inleveren om langer bij zijn ‘droomclub’ te kunnen spelen. Gaat hij daar niet mee akkoord, opent FC Barcelona de deur voor een zomerse transfer.

En dat is dan het moment dat PSG om de hoek komt kijken. De Fransen leken begin 2019 al dicht bij de komst van De Jong, maar hij koos toen toch voor FC Barcelona. Ze hebben hem echter niet uit hun hoofd gezet en wagen binnenkort misschien wel een nieuwe poging. Volgens Fabrizio Romano is PSG voornemens om drie topspelers naar Parijs te halen, in het geval Mbappé vertrekt. Op dat laatste begint het sterk te lijken, waardoor de wensen van de Parijzenaren inmiddels ook duidelijk worden. Naast een directe vervanger van Mbappé en een getalenteerde topverdediger, moet er volgens Romano ook een topmiddenvelder komen.

Daarvoor komt De Jong dus in aanmerking. Dat meldt Sport althans. Volgens het Spaanse medium zal PSG zich door het aanstaande vertrek van Mbappé in de positie bevinden om De Jong een riant voorstel te doen. De huidige koploper van de Ligue 1 houdt echter niet als enige de situatie van de Nederlander in de gaten. Manchester United en Chelsea worden ook genoemd. Volgens Sport is De Jong niet overtuigd van het project van FC Barcelona en zou hij daarom overwegen om van club te wisselen. Joshua Kimmich zou ook op het Parijse lijstje staan. De Duitser is naar het schijnt niet meer zo gelukkig bij Bayern. Bovendien loopt zijn contract volgend jaar ten einde. FC Barcelona is eveneens gecharmeerd van Kimmich, maar kan financieel niet opboksen tegen clubs als PSG. Ook om die reden lijkt een vertrek van De Jong niet uitgesloten.

