Van Kooperen bevestigt: Veerman kon afgelopen winter naar deze twee clubs

Zaakwaarnemer Nathan van Kooperen bevestigt dat PSV-middenvelder afgelopen winter in de belangstelling stond van twee verschillende clubs: het Russische Zenit Sint-Petersburg en het Saudische Al-Ettifaq. Zowel de Eindhovenaren als de speler zelf hadden echter geen oren naar een winters vertrek. Van Kooperen komt ook met nieuws over de pogingen van PSV om het contract van Veerman te verlengen.

Van Kooperen werkt voor Muy Manero, het kantoor dat onder meer de zaken van Veerman behartigt. Hij schuift zondagochtend aan in Goedemorgen Eredvisie en is in dat ESPN-programma openhartig over de toekomstplannen van de oud-speler van FC Volendam en sc Heerenveen, hoewel hij niet dé zaakwaarnemer van Veerman is. "Nee, ik werk met bepaalde spelers. Wij hebben Nikkie Bruinenberg bij ons werken, die heeft dagelijks contact met Veerman en Sven Botman. Maar natuurlijk ben je op de hoogte van wat er speelt."

Artikel gaat verder onder video

"Ja, er was een bod vanuit Saudi-Arabië en een bod vanuit Rusland. Ja, Zenit. En vanuit Saudi was dat Al-Ettifaq", vervolgt Van Kooperen. Bij die laatste club staat Georginio Wijnaldum momenteel onder contract en was ook Jordan Henderson tot afgelopendecember actief, maar die speelt sinds de winter bij Ajax. Voor Veerman waren beide clubs geen echte optie, stelt Van Kooperen: "Nee, hij heeft niet over Saudi-Arabië nagedacht, en over Rusland eigenlijk ook niet. En PSV was heel duidelijk, dat het onmogelijk was om te vertrekken", zegt de zaakwaarnemer. "Hij heeft nog alles om voor te spelen, kampioen worden met PSV, ver komen in de Champions League hopelijk, en er komt een EK aan. Dus om nu een stap te maken, dat is niet verstandig."

Contractverlenging

Veerman beschikt in Eindhoven over een contract dat doorloopt tot medio 2026. De club zou zijn verbintenis graag verlengen, Van Kooperen stelt dat de speler daar zelf ook wel oren naar heeft: "Hij staat daar hetzelfde in als PSV in op dit moment. Ja, Joey wil heel graag verlengen, dus we moeten kijken of we er samen uit komen." Toch speelt een volgende stap in zijn loopbaan ook in zijn achterhoofd mee: "Het is geen geheim dat Joey heel graag een stap wil maken in de zomer straks. Waarom hij dan zou bijtekenen? Ik denk: als er niet iets komt dat hij verwacht in de zomer, dan zit hij bij PSV ook heel goed op zijn plek."