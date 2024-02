'Nóg meer zorgen voor Feyenoord richting AS Roma: verschillende basisspelers geveld door buikgriep'

Het is momenteel de grote vraag op welke spelers Feyenoord-trainer Arne Slot donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League wel en niet een beroep kan doen. Justin Bijlow en Gernot Trauner zijn voorlopig niet van de partij en achter de namen van Quinten Timber en Santiago Giménez staat nog een vraagteken. Er komen mogelijk nóg meer twijfelgevallen bij, want volgens 1908.nl trainden de Rotterdammers dinsdag wegens griepverschijnselen met een ‘flink uitgedunde’ selectie.

Feyenoord hoopt deze maand eindelijk een keer af te rekenen met AS Roma. De Italianen waren twee jaar geleden in de finale van de Conference League te sterk voor de ploeg van Slot en trokken ook vorig seizoen in de kwartfinale van de Europa League aan het langste eind. Feyenoord werd eind vorig jaar tijdens de loting voor de tussenronde van dat toernooi opnieuw gekoppeld aan AS Roma. Tijd voor revanche, maar met welke spelers?

Artikel gaat verder onder video

De aanloop naar het heenduel in de eigen Kuip belooft in elk geval weinig goeds. Timber moest het thuisduel met Sparta van afgelopen zondag laten schieten en dat geldt ook voor Giménez. Of zij donderdag wel van de partij kunnen zijn, moet nog blijken. Maar Feyenoord heeft er een probleem bij. “Daags na het Eredivisieduel tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam (2-0) hebben enkele spelers een buikgriep opgelopen. Verschillende basisspelers kampen met de ziekteverschijnselen”, meldt 1908.nl dinsdagavond. Feyenoord zou dinsdag met een ‘flink uitgedunde’ selectie hebben getraind. “Enkele jeugdspelers sloten deze ochtend aan om alsnog tot werkbare aantallen te komen.”

Het is niet bekend om welke spelers het gaat. “De betrokken spelers en de technische staf van Feyenoord zetten alles op alles voor inzetbaarheid donderdagavond”, zo klinkt het.