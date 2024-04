65-voudig international blijft in beeld bij Oranje richting EK: 'Ga zo door, je weet het nooit'

speelde iets meer dan een jaar geleden zijn laatste interlands, maar is nog altijd in beeld bij het Nederlands elftal. De doelman van NEC heeft onlangs gesproken met keeperstrainer Patrick Lodewijks van het Nederlands elftal.

Cillessen, die 65 interlands speelde, laat aan De Telegraaf weten dat Oranje ‘op de achtergrond’ nog speelt. “Ik ben er niet constant mee bezig. Ik heb Patrick Lodewijks gesproken voor de laatste interlandperiode. Hij heeft gezegd: ‘Blijf zo doorgaan, je weet nooit wat er gebeurt.’ Het is niet zo dat ik helemaal niet meer in beeld ben, maar ik moet wel achteraan aansluiten”, beseft Cillessen.

De supporters van NEC zongen zaterdag ‘Jasper in Oranje’, nadat Cillessen een penalty keerde in de gewonnen wedstrijd tegen koploper PSV (3-1). Toch begrijpt Cillessen zelf wel dat hij achteraan moet aansluiten. “Jawel, ik kom van heel ver. Ik ben nog niet op het niveau dat ik echt kan halen. Dat ik vorig seizoen na de winter had voor mijn terugslag. Maar ik denk wel dat het er nog in zit.”

Ook in gesprek met de NOS reageert Cillessen op zijn kansen bij Oranje. "Ik hoop nog stiekem dat ik mee mag naar het EK. Zolang ik mijn handschoenen aan heb wil ik voor Oranje uitkomen en mogen ze me altijd bellen", zegt hij. "Ik weet dat de situatie dusdanig veranderd is dat ik niet meer bij de vaste groep hoor. Ik moet zorgen dat ik mijn niveau haal. Dan is het aan de bondscoach en de keeperstrainer om te bepalen of ik goed genoeg ben en of ze me willen meenemen."

In de afgelopen interlandperiode waren Mark Flekken (Brentford), Marco Bizot (Stade Brest) en Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) de drie keepers in de selectie van het Nederlands elftal. Nick Olij (Sparta Rotterdam) zat bij de voorselectie, maar viel af.

