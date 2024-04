Afellay krijgt studio aan het lachen met opmerking over Frank de Boer en Ajax

De analisten van Studio Voetbal bogen zich zondagavond over de vraag wie de nieuwe trainer van Ajax moet worden. Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk, Arno Vermeulen en Michiel Kramer noemden allemaal een andere naam.

“Er zijn niet heel veel trainers beschikbaar”, besefte Afellay. “Maar als ik kijk naar de problemen die Ajax heeft, zou ik neigen naar Frank de Boer in combinatie met Pepijn Lijnders.” Afellay wees erop dat De Boer het ‘geweldig’ heeft gedaan in zijn vorige periode als hoofdtrainer, met vier landstitels als tastbaar bewijs. “Hij heeft toen ook te maken gehad met veel problemen binnen Ajax, waardoor niet veel mogelijk was. Hij is ook een jongen van de club. We hebben dit seizoen gezien dat er zoveel dingen spelen bij Ajax. Je moet daar meer zijn dan alleen een trainer, Met Louis van Gaal en Danny Blind zitten er mensen met Ajax-DNA. Ik denk dat De Boer een geschikte kandidaat is om daartussen te werken. Er zijn zoveel krachtenvelden, hij is capabel genoeg om dat te kunnen dragen.”

Artikel gaat verder onder video

Afellay kreeg daarna de vraag of Ajax moet meewegen dat De Boer na zijn periode in Amsterdam overal is mislukt. “Dat hoeft natuurlijk niet mee te spelen. Hij heeft het bij Ajax hartstikke goed gedaan.” Vervolgens kreeg hij de studio aan het lachen met een opmerkelijke analyse: “Je zou ook kunnen zeggen: hij heeft heel veel ervaring opgedaan, dus hij weet hoe hij het niet moet doen.” Afellay voegde toe: “Zoveel opties zijn er ook niet. Met zijn staat van dienst, en alle vreemdelingen die bij Ajax zijn binnengehaald, zou ik nu eerder kiezen voor Ajax-mensen die het beste met de club voor hebben.”

Arno Vermeulen herhaalde zijn eerdere pleidooi voor Thomas Tuchel. “Het eerste telefoontje zou ik naar Thomas Tuchel doen, omdat ik vind dat Ajax geen risico meer kan nemen na het debacle van dit seizoen. Je weet nooit zeker of een trainer aanslaat, maar hij heeft in drie topcompetities gewerkt en grote prijzen gewonnen. Hij is nog jong, ambitieus en zal wel revanche willen nemen nadat hij een tik op de neus heeft gekregen bij Bayern München. Voor hem kan Ajax een interessante club zijn. Je kan het altijd proberen.”

Pierre van Hooijdonk liet de naam van Pascal Jansen vallen. “Die heeft bij AZ goed werk verricht, dus waarom zou hij niet de trainer van Ajax kunnen zijn?” Kramer schoof zijn oude trainer Joseph Oosting, die momenteel bij FC Twente werkt, naar voren. “Ik heb twee jaar met hem samengewerkt en ik weet hoe hij met spelers omgaat. Ook bij Twente zie je nu dat de spelers met hem weglopen. Hij liet het zien bij ons, toen bij een grotere club, dus je zou kunnen zeggen dat een topclub de volgende stap is. Zijn werkwijze en omgang met spelers zou voor iedere club waardevol zijn. Dat hij verbindt, een winnaar is en aanvallend wil voetballen, zijn ingrediënten waarmee je in beeld zou kunnen komen bij een club als Ajax.”

