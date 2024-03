Oranje-afvaller baalt van keuze Koeman: 'Het is gewoon zonde'

komt met een eerste reactie op het feit dat bondscoach Ronald Koeman hem niet in zijn definitieve selectie heeft opgenomen. De keeper van Sparta Rotterdam maakte deel uit van de voorselectie, maar door de terugkeer van Marco Bizot is in de spelersgroep voor aankomende interlandperiode geen plek voor Olij weggelegd. Het Nederlands elftal speelt binnenkort oefenwedstrijden tegen Schotland en Duitsland.

In een interview met ESPN laat Olij weten de keuze van de bondscoach te betreuren. “Altijd jammer als je niet bij de definitieve selectie zit, maar niet meer dan dat. Gewoon zonde.” De doelman van Sparta werd vervolgens gevraagd of hij had gerekend op een plek bij de selectie. “Ik denk niet dat 'erop gerekend' de goede bewoording zou zijn, ik denk niet dat ik in de positie zit om ervan uit te gaan dat je erbij zit. De uitnodiging voor de voorselectie was al een groot compliment. Uiteindelijk zijn er voor de definitieve selectie andere keuzes gemaakt."

De coach van Sparta, Jeroen Rijsdijk, leeft mee met zijn speler. “Zonde voor hem. Ik denk dat hij heeft aangetoond dat hij bij de beste keepers van Nederland hoort. Uiteindelijk kiest de bondscoach, er zijn uiteraard andere goede keepers. Ik denk dat iedereen binnen Sparta, maar ook daarbuiten het hem wel had gegund."

Sparta beleefde vorig seizoen een topseizoen: de club eindigde als zesde in de Eredivisie. Doelman Olij speelde daarin een belangrijke rol. In oktober 2023 werd hij, mede dankzij zijn goede vorm, voor het eerst in de definitieve selectie van Oranje opgenomen. Dit seizoen gaat het echter minder met Sparta, de club staat momenteel elfde en heeft nu al bijna evenveel doelpunten tegen gekregen als in het volledige vorige seizoen (36 om 37).