Ajacied legt de lat hoog voor zichzelf: 'Ik wil de beste verdediger van de wereld worden'

heeft niet lang hoeven nadenken over een nieuw contract bij Ajax. De Nederlandse centrale verdediger wil eerst nog van alles leren en verbeteren voordat hij de stap maakt naar het buitenland. Hato hoopt dat Ajax zich snel weer uit het diepe dal kan trekken en blijft ook uiterst kritisch op zichzelf.

Hato tekende onlangs een nieuwe verbintenis, waardoor hij tot 2028 in Amsterdam speelt. Hij verwacht dat Ajax snel weer in een betere positie zal verkeren, zo geeft Hato aan in een interview met het Algemeen Dagblad. “Misschien is deze omgeving nu niet ideaal, maar dingen kunnen snel veranderen. Het is alarmfase één, maar ik ga ervan uit dat we niet vijfde blijven, ook door het plaatje dat me is geschetst. Daar zal ik verder niks over zeggen, maar zonder vertrouwen in de toekomst zou ik hier niet bijtekenen.”

Naar verluidt waren Engelse topclubs, zoals Arsenal, geïnteresseerd in de 18-jarige centrale verdediger. Hato kiest echter voor zekerheid op speeltijd, al was het geen lastige keuze voor hem. “Het is niet dat ik mijn schouders ophaalde, maar ik heb er ook niet lang over nagedacht. Ik voetbal om te voetballen en koester het vertrouwen bij Ajax. Ik heb hier nog genoeg te leren voordat ik de stap maak.”

De Ajacied weet waarin hij sterker wil worden. "In mijn manier van verdedigen, mijn spel aan de bal en de coaching kan ik nog dominanter worden en de tegenstander het gevoel geven: hier valt niks te halen.” Hij legt de lat voor zichzelf ook hoog. “Ik wil de beste verdediger van de wereld worden. Dat als mensen vragen wie dat is, ze naar mij zullen wijzen.”

Hato kwam dit seizoen in alle duels van Ajax in actie. In 26 wedstrijden scoorde hij een keer en gaf hij twee assists. Na zijn debuut in Oranje droomt de verdediger van een plekje in de EK-selectie van komende zomer.