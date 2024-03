Oranje-debuut in 2023 smaakt naar meer: 'Ik heb het EK niet uit mijn hoofd gezet'

heeft deelname aan het EK met het Nederlands elftal nog niet uit het hoofd gezet. De achttienjarige verdediger van Ajax speelt deze week voor Jong Oranje en heeft bij het ‘grote’ Oranje te maken met forse concurrentie. “Ik moet gewoon mijn best doen bij Ajax en dan zien we het wel”, vertelt hij aan ESPN.

Hato debuteerde in november in de selectie van Oranje en mocht tegen Gibraltar (0-6 zege) een helft meedoen. Vier maanden later is hij buiten de boot gevallen. Hij zegt er weinig problemen mee te hebben om nu weer aan te sluiten bij de talentenploeg. “Ik zat eerst in de voorselectie van Jong Oranje, toen ik werd opgenomen in de selectie van het grote Oranje. Dat kwam natuurlijk door de blessure van Nathan Aké.”

Duidelijk is dus dat bondscoach Ronald Koeman de jonge Ajacied in het vizier heeft. “Je weet het nooit. Ik heb het nog in mijn achterhoofd”, zegt Hato over het EK. Hij beseft dat de mindere prestaties van Ajax dit seizoen zijn kansen niet bepaald vergroten.

“Het is nieuw voor mij, zo’n seizoen. Als je dit meemaakt zal het je in de toekomst alleen maar beter maken. Voor mij is het belangrijk om mijn hoofd erbij te houden en door dit soort fases heen te komen”, aldus Hato.