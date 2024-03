Ajax Legend (37) twijfelt over toekomst en sluit terugkeer naar Eredivisie niet uit

sluit een terugkeer als voetballer op de Nederlandse velden niet uit, zo geeft de aanvaller aan in gesprek met De Telegraaf. De 37-jarige voetballer deed zaterdag mee in de wedstrijd tussen de legendes van Liverpool en Ajax en was de enige veldspeler die nog niet definitief gestopt is met voetballen. De oud-speler van Ajax twijfelt wel over zijn toekomst.

Sinds 29 september 2023 zit Babel zonder club, aangezien de aanvaller zijn contract bij Eyüpspor in Turkije liet ontbinden. Sindsdien geniet de oud-Ajacied van de dingen buiten het voetbal, maar hij heeft voor zichzelf nog niet besloten hoe zijn toekomst eruit gaat zien: "Ik weet niet of ik gestopt ben, dat ben ik nog aan het uitzoeken. Op dit moment heb ik geen team en geniet ik behoorlijk van mijn vrije tijd. Maar ik vind voetbal nog heel erg leuk, dat is een beetje het probleem", legt Babel uit.

"Een deel van mij wil voetballen in een team dat leuk voetbal speelt", gaat Babel verder. "Anders niet, maar ik kijk ook tegen de nodige zaken op", geeft de aanvaller aan, die daarmee doelt op lange reizen richting uitwedstrijden: "We stapten bijvoorbeeld al drie dagen voor een uitwedstrijd in de bus en dan was je meer dan een halve week van huis. Dat vind ik mentaal moeilijk", maakt de geboren Amsterdammer duidelijk.

De bepalende keuze, het stoppen of actief op zoek gaan naar een club, heeft Babel voorlopig nog niet gemaakt. Het zorgt er ook voor dat de aanvaller de Eredivisie niet op voorhand uitsluit als mogelijke vervolgbestemming: "Het streelt natuurlijk je ego als je nog ergens belangrijk kan zijn. Maar voorlopig heb ik mijn ego al een flinke tijd geparkeerd. We gaan het zien", zegt de zogenoemde 'legend' van zowel Ajax en Liverpool tot slot.