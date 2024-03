Ajax mailt seizoenkaarthouders met teleurstellend nieuws: 'Moet je toch kijken...'

Ajax heeft de achterban woensdag meegedeeld dat de prijzen van de seizoenkaarten met ingang van volgend seizoen met vijf procent stijgen. Dit heeft mede te maken met de gestegen inflatie. Seizoenkaarthouders van de huidige nummer vijf van de Eredivisie hebben tot en met vrijdag 31 mei de tijd om wederom hun eigen plek in de Johan Cruijff ArenA te bemachtigen.

Ajax was er alles aan gelegen om zich dit seizoen te revancheren voor de teleurstellende prestaties in de afgelopen jaargang. Daarin werden de Amsterdammers zowel in de Champions League als Europa League roemloos uit het toernooi geknikkerd, gingen ze in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en moesten ze in de Eredivisie genoegen nemen met de derde plaats. Dit seizoen ging het echter al snel van kwaad tot erger. Technisch directeur Sven Mislintat werd op 24 september op straat gezet, hoofdtrainer Maurice Steijn vertrok een maand later en na de 5-2 nederlaag tegen PSV op 29 oktober vond de recordkampioen zich terug op de achttiende plaats.

Artikel gaat verder onder video

Na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip vond Ajax weliswaar de weg omhoog, maar het seizoen dreigt desondanks als een nachtkaars uit te branden. De achterban smacht naar het einde van het seizoen en het begin van de eventuele ommekeer in de volgende jaargang. Een deel ervan zal echter even geschrokken zijn toen het woensdagmorgen de mail opende. “Seizoenkaarthouders ontvangen op woensdag 27 maart persoonlijk bericht over het verlengen van hun seizoenkaart(en). In deze mail bedankt Ajax zijn supporters voor de steun. Steun die ze zielsgraag beantwoorden met prestaties die van de club moet verwachten”, zo schrijft Ajax Life.

Maar dat is dit seizoen uiteraard niet gelukt, zo klinkt het ook in de mail van Ajax. “We werken daarom ook hard aan een toekomst waarin Ajax weer opstaat. Een toekomst waarin wij geloven en die we graag met jou en al je mede-seizoenkaarthouders tegemoet gaat”, zo klinkt het. Seizoenkaarthouders kunnen vanaf woensdag 27 maart verlengen en hebben twee maanden de tijd om zich ‘opnieuw te verzekeren van hun eigen plek’. Tijd die een deel van de seizoenkaarthouders ongetwijfeld nodig zal hebben om te bedenken of er überhaupt een verlenging komt. “Het is daarbij goed om te weten dat de prijzen met vijf procent stijgen. Dit heeft mede te maken met de gestegen inflatie”, weet Ajax Life.

En dat schiet bij een aantal supporters in het verkeerde keelgat. “Moet je toch kijken wat voor een seizoen Ajax-supporters doorstaan. En laten we niet vergeten dat de kaartprijs al schandalig was. De supporters mogen zo nog meer bloeden voor de gestegen kosten en het missen van Europees voetbal”, zo schrijft iemand op X. Een Ajacied wordt zelfs cynisch van het bericht dat de prijzen van een seizoenkaart gaat stijgen. “Het is logisch dat de prijzen stijgen, aangezien we ook om de week een spectaculaire galashow voorgeschoteld krijgen.”

Ajax bezet in de Eredivisie momenteel de vijfde plaats en die lijkt met nog acht competitieduels te gaan het hoogst haalbare. De achterstand op AZ is acht punten. De Amsterdammers moeten overigens nog alle zeilen bijzetten om de vijfde plaats vast te houden. De voorsprong op NEC is slechts twee punten. Van ’t Schip en consorten hervatten de competitie zondagmiddag met een bezoek aan PEC Zwolle.

Verlengen kan 𝘁/𝗺 𝟯𝟭 𝗺𝗲𝗶. Alle seizoenkaarthouders ontvangen vandaag een verlengingsmail. Wil je meer weten? 👇 — Ajax Fancare (@AjaxFancare) March 27, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ruud Gullit: 'Het gerucht in Amsterdam gaat dat hij de nieuwe trainer wordt, ik denk dat ook!'

Ruud Gullit denkt te weten wie de nieuwe trainer van Ajax wordt. Youri Mulder is het eens met zijn tafelgenoot bij Rondo.