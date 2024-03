Ajax ontvangt meerdere eregasten in Koninklijke Loge, drie dagen na reanimatie

De supporter van Ajax die donderdag onwel werd, maakt het naar omstandigheden goed. Dat weet supportersvereniging Ajax Life zondagmiddag te melden.

De fan werd in de slotfase van de eerste helft, en tijdens de pauze, gereanimeerd in vak 420. De fans die hem op de tribune te hulp schoten, zijn zondagmiddag als eregasten aanwezig bij de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. "De club ontvangt hen in de Koninklijke Loge. Ook de betrokken stewards worden in zonnetje gezet", meldt Ajax Life.

Commercieel directeur Menno Geelen is voor de aftrap aanwezig bij een meeting om de betrokken stewards namens de club te bedanken. "Ook hun snelle handelen maakte het verschil en daar is Ajax trots op", aldus het supportersplatform.

Artikel gaat verder onder video

Lees ook: Noodgeval op tribune tijdens Ajax - Aston Villa: 'UEFA wil wedstrijd niet stilleggen'

Ajax kwam donderdagavond al met een kort statement. "Er heeft een reanimatie plaatsgevonden in vak 420 - de betrokken persoon is inmiddels vervoerd naar het ziekenhuis. We danken de omstanders voor hun hulp en medewerking. We wensen de betrokkene veel sterkte en een spoedig herstel toe", meldde de club.