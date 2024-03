Noodgeval op tribune tijdens Ajax - Aston Villa: 'UEFA wil wedstrijd niet stilleggen'

Een supporter bij Ajax - Aston Villa werd donderdagavond gereanimeerd tijdens de wedstrijd. Dat gebeurde op de tweede ring van de Johan Cruijff ArenA, in vak 420. De supporter is vervoerd naar het ziekenhuis.

De reanimatie begon in de slotfase van de eerste helft, maar opvallend genoeg werd de wedstrijd niet stilgelegd. Een steward zou tegen een supporter hebben verteld dat de wedstrijd van de UEFA niet mag worden gestaakt.

De eerste berichten over de reanimatie kwamen binnen in de slotfase van de eerste helft. Het stond toen 0-0 tussen Ajax en Aston Villa. Ook in de pauze werd nog gereanimeerd. Diverse toeschouwers maakten op sociale media melding van de reanimatie. "Reanimatie op tribune, volgens stewards bij ons in het vak mogen ze de wedstrijd niet stilleggen van de UEFA", schreef een aanwezige fan.

Ajax bevestigt de reanimatie in een bericht op sociale media. "Er heeft een reanimatie plaatsgevonden in vak 420 - de betrokken persoon is inmiddels vervoerd naar het ziekenhuis. We danken de omstanders voor hun hulp en medewerking. We wensen de betrokkene veel sterkte en een spoedig herstel toe", aldus de club.

Reanimatie (zo lijkt het) op de tribune bij #ajaavl maar er werd gewoon doorgespeeld.. pic.twitter.com/vAAxJYOByJ — Johan van Heerde (@johanvheerde) March 7, 2024 Reanimatie op tribune, volgens stewards bij ons in het vak mogen ze de wedstrijd niet stilleggen van de uefa.... #UEFAMAFIA — Sam van Assouw (@Sam_assouw) March 7, 2024 Er lijkt een medisch noodgeval gaande in Vak 420. Er worden doeken omhoog gehouden en rijen vrijgemaakt. Het spel gaat vooralsnog door. We hopen maar dat dingen goed komen. #ajaavl — Ajax Life (@ajaxlife) March 7, 2024 @AFCAjax in vak 420 is iemand serieus onwel. Veel ambulance personeel en politie erbij. Misschien even wat langer rust?!! — Ray has an opinion too (@rossonerorg) March 7, 2024