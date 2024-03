Ajax-supporters krijgen belangrijk nieuws: doen Brobbey en Berghuis mee tegen Aston Villa?

Ajax is druk bezig om fit genoeg te krijgen om te kunnen spelen tegen Aston Villa. De vleugelspeler kampt al langere tijd met een blessure, maar in Amsterdam hoopt men dat de oud-speler van Feyenoord donderdagavond op Villa Park aan de aftrap kan verschijnen.

Berghuis werd zondag tegen Fortuna Sittard (2-2) al terug verwacht op het veld, maar kreeg vorige week te maken met een terugslag in zijn herstel. Volgens De Telegraaf liet de ervaren aanvaller de training op maandag schieten en was hij niet op het trainingsveld te bewonderen. Dinsdag wordt door Ajax opnieuw bekeken of de aanvaller kan aanhaken op de training. De Telegraaf spreekt van een race tegen de klok in aanloop naar het belangrijke duel tegen Aston Villa.

Artikel gaat verder onder video

Wie vermoedelijk donderdag wel aan de aftrap verschijnt in Birmingham, is aanvaller Brian Brobbey. De sterkhouder van de Amsterdammers kampt met hamstringklachten, waardoor hij zondag tegen Fortuna Sittard op de bank begon. De Telegraaf verwacht echter dat de spits zal spelen tegen Aston Villa: "Meespelen lijkt (vooralsnog) geen probleem te zijn. Hij was gewoon van de partij op het trainingsveld."

Op Steven Bergwijn wordt niet gerekend. De linksbuiten van de nummer vijf van de Eredivisie kampt al langdurig met een hamstringblessure en is daar op dit moment onvoldoende van hersteld. Het duel met Aston Villa lijkt vrij zeker aan hem voorbij te gaan.