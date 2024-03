Ajax-supporters nemen geen blad voor de mond: 'Ongekende huilebalk, nog steeds geen spiegel gevonden!'

Supporters van Ajax hebben maandagavond met irritatie naar de uitzending van Rondo op Ziggo Sport gekeken, waarin Maurice Steijn te gast was. Op sociale media laten veel supporters van de Amsterdamse club weten moeite te hebben met de zelfreflectie van de Haagse trainer: "Hij (Steijn, red.) heeft nog steeds geen spiegel gevonden, blijkbaar!'

Steijn was maandagavond te gast bij Rondo om terug te blikken op zijn roerige periode bij Ajax. Dat deed de trainer tot dusver niet vaak, maar nu hij inmiddels langer vertrokken is bij Ajax dan dat hij er gezeten heeft vond de coach het een goed moment. Een goede indruk heeft Steijn, die sowieso al niet goed lag bij veel supporters van Ajax, maandagavond echter niet gemaakt. Fans van de huidige nummer vijf van de Eredivisie ergeren zich met name aan de geringe zelfkritiek die de oud-trainer van onder meer Sparta en VVV-Venlo zou hebben.

Artikel gaat verder onder video

"Steijn maakt zichzelf belachelijk, het is alles en iedereen zijn schuld behalve die van Steijn", schreef een Ajax-supporter op X gedurende de uitzending. Bart Sanders, één van de makers van de populaire Pantelic Podcast over Ajax, had ook geen goed woord over voor de oud-trainer van de Amsterdammers: "Ongekende huilebalk zonder enkele vorm van zelfreflectie", zei Sanders na de uitzending over de coach van Ajax.

Bij de opmerkingen van bovenstaand genoemde Ajacieden - en daarnaast vele andere op sociale media - moet wel worden opgemerkt dat Steijn maandagavond op een aantal eigen beslissingen heeft gereflecteerd. Zo had de trainer geen spijt van zijn uitspraken na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, toen hij een groot deel van zijn spelersgroep voor de bus gooide, maar was hij wel kritisch op zijn communicatie richting Ajax-doelman Diant Ramaj.