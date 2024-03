Ajax toont veerkracht in Rotterdam, maar heeft kopzorgen door volgende blessure

Ajax heeft zich zondagavond knap hersteld van een 2-0 achterstand op bezoek bij Sparta Rotterdam. De ploeg van John van 't Schip kwam via Chuba Akpom terug in de wedstrijd en zette via Steven Bergwijn zelfs de gelijkmaker op het scorebord. Toch zal men in Amsterdam balen van het resultaat, want het speelt voor de tweede keer op rij gelijk in de Eredivisie. Daarnaast is het uitvallen van Brobbey - die naar zijn hamstring greep - een tegenvaller voor de Amsterdammers.

Ajax zit momenteel opnieuw in de hoek waar de klappen vallen. De Amsterdammers wonnen slechts één van haar laatste zes wedstrijden, verloren afgelopen week beschamend met 4-0 van Aston Villa en kampen daarnaast met het nodige blessureleed. Tel daarbij op twee schorsingen, waardoor Van ‘t Schip tegen het wisselvallige Sparta moest puzzelen in zijn basisopstelling. Er stond een 4-3-3-opstelling op papier waarin aanvoerder Jordan Henderson in het hart van de defensie verscheen, terwijl Mika Godts zijn basisdebuut maakte.

Artikel gaat verder onder video

De Belgische buitenspeler was de meest dreigende speler aan Ajax-zijde. Met handige bewegingen passeerde hij zijn tegenstander gemakkelijk, maar vervolgens was er geen aansluiting in het strafschopgebied. Ook met combinatievoetbal konden de bezoekers het zestienmetergebied van Sparta nauwelijks effectief bereiken, omdat de ploeg van Jeroen Rijsdijk dit gebied vakkundig had dichtgetimmerd. Via Brian Brobbey was er een aardige kans, maar de potige spits kopte de bal over. De Rotterdamse opponent wachtte ondertussen rustig op uitbraakmogelijkheden, zij het door passfouten van Ajax of onderschepte aanvallen van de Amsterdammers.

De eerste kans van de Spartanen ontstond nadat een schot van Shunsuke Mito niet goed werd weggewerkt, maar Diant Ramaj keerde de poging van de vrijstaande Verschueren. De Duits-Kosovaarse keeper had even later echter geen antwoord op een inzet van de 26-jarige middenvelder: na een handige kapbeweging verdween zijn inzet in de verre hoek. Dat was tegendoelpunt nummer 71 voor Ajax, waarmee het negatieve record uit het seizoen 1958/1959 reeds werd geëvenaard. De Godenzonen gingen vervolgens op dezelfde voet verder, maar konden Sparta niet verrassen. Een schot van Anton Gaaei werd gekeerd door Nick Olij, terwijl Brobbey door dubbele dekking nauwelijks in het spel voorkwam.

Door groeiende ruimtes begon de thuisploeg meer mee te voetballen, maar tot nieuwe kansen leidde dit in eerste instantie niet. Kort na rust produceerde Pelle Clement echter een slimme voorzet die door Verschueren handig werd binnengetikt. De Amsterdammers claimden daarbij buitenspel, maar de middenvelder stond in tegenstelling tot enkele ploeggenoten wel achter de laatste Ajax-verdediger. De voorwaartse drang van 020 werd vervolgens groter, maar pogingen van Gaaei en Branco van den Boomen werden gekeerd.

Het gevaar van Ajax werd echter niet minder. Brobbey had de aansluitingstreffer op zijn schoen, maar schoof een scherpe voorzet van Taylor naast. Even later was het echter wel raak toen invaller Akpom de bal buiten bereik van Olij binnenkopte. Vervolgens liet Sparta even van zich horen via Pelle Clement, maar na het inbrengen van Bergwijn moesten de Kasteelheren weer veelvuldig in de achteruit. De 26-jarige buitenspeler bracht dreiging, maar de Ajax-pogingen belandden in eerste instantie niet tussen de palen. De aanvallende dreiging van de bezoekers bleef in golfbewegingen komen, maar een treffer leek er niet in te zitten. De invallers zorgden echter toch voor de 2-2: na een goede voorzet van Akpom gleed Bergwijn de bal binnen. Een winnaar kwam er vervolgens niet meer, waardoor Ajax slechts miniem profiteert van het puntenverlies bij concurrenten NEC en Go Ahead. Wel was er nog een rode kaart voor Ahmetcan Kaplan, die in een gevaarlijke counter Charles-Andreas Brym naar de grond trok.