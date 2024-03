John van 't Schip verklaart reden voor 'rustige' trainingsweek bij Ajax

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft op de clubsite tekst en uitleg gegeven over de reden waarom de huidige nummer vijf van de Eredivisie vrijdag met slechts een selectie groepje trainde richting het thuisduel met FC Utrecht van komende zondag. Eerder op de vrijdag kwam naar buiten dat de Ajax-selectie deze week meerdere dagen vrijaf hadden gekregen, maar een aantal spelers niet blij was met dat besluit van de technische staf.

Zowel ESPN als De Telegraaf bracht vrijdag nieuws over de trainingsweek van de Amsterdammers. De selectie zou maandag, dinsdag én vrijdag vrij zijn geweest. Daarom besloot een deel van de spelersgroep, volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf gaat het om dertien spelers, op eigen initiatief naar trainingscomplex de Toekomst af te reizen. Van ’t Schip wilde naar verluidt in eerste instantie niet gaan trainen, maar besloot wegens de wens van een deel van de spelersgroep alsnog het trainingsveld te betreden.

“Het is altijd een balans tussen mentaal en fysiek. We hebben een zwaar programma gehad met onder meer de uitwedstrijden tegen Bodø/Glimt en AZ”, verklaart Van ’t Schip op de clubsite het feit dat hij zijn selectie deze week meerdere dagen vrijaf heeft gegeven. “In de komende drie weken hebben we opnieuw een druk programma en weinig tijd om de spelers fysiek rust te geven. Vanuit een aantal jongens kwam het initiatief om toch te trainen, dat is mooi om te zien”, zo klinkt het. Van ’t Schip denkt dat de ‘frisheid’ door het drukke programma ‘misschien’ een beetje uit de groep is verdwenen. “Dat proberen we op allerlei mogelijke manieren terug te krijgen. Alleen maar heel hard trainen is niet altijd de oplossing.”

Dat de Ajax-selectie deze week zo weinig op de Toekomst werd verwacht, schoot bij een groot deel van de achterban in het verkeerde keelgat. Opvallend is het besluit van de technische staf vooral omdat Ajax afgelopen zondag op bezoek bij AZ voor het eerst aantrad in een 5-3-2-systeem en na afloop klonk dat het daarop pas één keer had kunnen trainen. Van ’t Schip sluit niet uit dat hij zijn ploeg zondag tegen FC Utrecht opnieuw in een 5-3-2-formatie het veld in stuurt. “We hebben gekeken naar onze blessures en wie er inzetbaar waren. Veel buienspelers waren geblesseerd, dus het was een goed moment om met vijf verdedigers te spelen tegen AZ. Het is ook zeker iets waar we richting zondag rekening mee houden”, aldus de hoofdtrainer.

Van ’t Schip verklapte al dat de kans ‘groot’ is dat Ahmetcan Kaplan zondagmiddag zijn basisdebuut gaat maken. De Turkse verdediger vervangt mogelijk Josip Sutalo, die eerder deze week uitviel op de training. Achter de naam van Steven Berghuis staat nog een vraagteken. Steven Bergwijn is sowieso nog niet van de partij, Jordan Henderson naar alle waarschijnlijkheid wél.