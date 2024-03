Ajax Vrouwen zorgen met statement voor complete verbazing en leedvermaak

De Ajax Vrouwen zijn zondagmiddag met een statement gekomen tegen de lage salarissen in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Speelsters van alle clubs komen dit weekend in actie, aangezien zij van mening zijn dat de voetbalsters op het hoogste niveau van Nederland veel betere salarissen zouden moeten krijgen. Het statement had echter beter op een andere manier in beeld gebracht kunnen worden, zo vinden voetbalsupporters.

Er is al langere tijd onvrede over de salarissen voor vrouwen in het betaald voetbal. Voor voetbalsters uit de Azerion Eredivisie reden genoeg om dit weekend met een shirt met de tekst 'Betaald voetbal = betaald worden' het veld te betreden. Presentatrice Sanne van Dongen wist zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie details te geven over de salarissen in Nederland.

“Bij Ajax verdienen alle meiden 2100 euro minimumloon op basis van 40 uur. Dat is de bestbetaalde club van Nederland. Bij PSV en FC Twente zijn dat soort contracten er ook, terwijl ook bij FC Utrecht een paar meiden minimumloon vangen voor 40 uur per week. Dan heb je nog een heel grote groep die voor 20 uur per minimumloon vangt, dus de helft van 2100 euro per maand", gaf Van Dongen aan.

Zondag kwam onder meer Ajax met een statement, maar over die actie is op sociale media ophef ontstaan. De vrouwen van de Amsterdammers maakten voor een compleet lege tribune op Sportpark De Toekomst een foto met de vrouwen van tegenstander PEC Zwolle. Een bericht op X, dat ook door journalist Maarten Wijffels gedeeld wordt, zorgt voor veel verbazing: "Prima statement, niets aan te merken op de inhoud van deze actie, maar zou het niet beter zijn om zo'n foto voor volle tribunes te maken?"

Andere supporters reageren met veel leedvermaak op de foto van Ajax en PEC Zwolle: "Nee, dit geeft precies de status en verhoudingen weer", zegt iemand over de lege tribunes op Sportpark De Toekomst. "Daarom is het ook een waardeloos statement", vindt een voetbalsupporter op X.