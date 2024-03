Alex Kroes zorgt voor verbijstering: 'Ongekend dat dit over Ajax gezegd wordt, dat dit geruisloos passeert!'

Maarten Wijffels heeft in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad teruggeblikt op het interview van Alex Kroes, de nieuwe algemeen directeur van Ajax. De sportjournalist zag de nieuwe beleidsbepaler van de Amsterdammers een hele opvallende uitspraak doen, die totaal niet past bij een club als Ajax.

"Het wordt interessant vind ik van wat hij verder nog zei, dat er volgend seizoen niet op een titel van Ajax gerekend moet worden", begint Wijffels in de Voetbalpodcast van het AD. "Dat kan je een slimme tactiek noemen, laag inzetten en dan kan het alleen maar meevallen. Toch verbaast het mij dat er zo weinig ophef is dat de baas van de rijkste club van het land, de club van wij zijn Ajax wij zijn de beste, dat die eigenlijk zegt: reken komend seizoen maar niet op ons, wij komen later wel weer", geeft de journalist aan.

"Daar moet je eens over nadenken, dat is ongekend dat dit gezegd wordt", gaat Wijffels verder. "En los van dat er veel moet gebeuren, maar iemand van Ajax die dat naar buiten uitdraagt...Dat kan je toch bijna niet voorstellen? Het kan best wel snel iets worden", denkt Wijffels: "Maar het gaat mij meer dat dit gewoon geruisloos passeert", waarna de journalist van het AD een voorbeeld aanhaalt waarin Roger Schmidt aangepakt werd na een uitspraak over de titelkansen voor zijn club PSV, die iets minder zouden zijn dan die van Ajax."

Wijffels vindt wel dat er ook nog gesproken kan worden van een moedige uitspraak van Kroes: "Het is ergens nog moedig ook, want bij Feyenoord hebben ze nooit durven zeggen: wij doen niet mee. Alleen, Feyenoord was nooit de rijkste, maar Ajax wel. Dat blijft natuurlijk boven water staan. Eigenlijk kan dat echt niet in de Nederlandse verhoudingen, maar het gebeurt", sluit de journalist af.