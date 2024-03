Alex Pastoor pakt Wouter Bouwman aan na vraag over Maurice Steijn: ‘Je hebt mij wel begrepen, Wouter’

Coach Alex Pastoor wilde niet inhoudelijk reageren op de uitspraken van Maurice Steijn over de clubpsychologe van Almere City, Annemieke Zijerveld. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Almere City en FC Utrecht kreeg Pastoor de vraag van ESPN-journalist Wouter Bouwman, maar besloot hij niet verder in te gaan op de rel rondom de psychologe.

Maurice Steijn kwam afgelopen week in opspraak nadat hij Zijerveld ‘dat wijf van Almere’ had genoemd. Zijerveld had eerder op de radio de trainer van Ajax gekraakt, wat destijds Steijn was. De sportpsychologe zag bij Ajax ‘gebroken spelers’ lopen in de tijd dat Steijn de coach was.

Ook toen zat Zijerveld al in het team van Pastoor, en nu dus nog steeds. Pastoor had geen trek in de vraag over zijn collega. “Ik wil het gewoon hebben over de wedstrijd. Ik heb wel vaker gezegd, ik houd niet van dat soort RTL Boulevard-achtige vragen. Als je wat over mijn team wil weten, of over mij, of over Utrecht of over wat ik van de wedstrijd verwacht, heel graag”, legt hij uit voor de camera van ESPN.

“Maar zij (Zijerveld) zit toch ook in jouw team?”, vraagt Bouwman door. Ook deze vraag schoot in het verkeerde keelgat bij de manager van Almere City. “Je hebt mijn vraag wel begrepen, Wouter”, zegt Pastoor gedecideerd met een strenge blik.