Almere City geeft 0-2 voorsprong weg en haalt opgelucht adem na knal van Engels

Heracles Almelo heeft gelijkgespeeld tegen Almere City in een belangrijke wedstrijd tegen degradatie . In een wedstrijd waarin Almere vanaf de aftrap beter en feller was wist de ploeg van Alex Pastoor door een rode kaart voor Thomas Robinet niet te winnen: 2-2. Almere kwam voor rust op een comfortabele voorsprong door Yoann Cathlin en Robinet, maar zag Heracles na rust terug komen via Jizz Hornkamp en Ajdin Hrustić.

Bij Heracles Almelo kon trainer Erwin van de Looi kan niet beschikken over Nikolai Laursen, Anas Ouahim en Sava Cestic. Marko Vejinovic was geschorst. Bryan Limbombe keerde terug in de selectie na een schorsing. Bij Almere City keerden Stije Resink, Joey Jacobs en Peer Koopmeiners terug in de basis na een schorsing.

Almere City was vanaf de eerste minuut de betere ploeg. Het had veelvuldig de bal en kwam regelmatig gevaarlijk in de buut van het doel van Michael Brouwer. Het was dan ook geen verassing dat Almere na negentien minuten de leiding nam. Na een aanval over links zette Robinet linker aanvaller Cathlin vrij voor Brouwer. Het Franse talent bleef rustig en werkte de bal koel achter de keeper: 0-1.

Na het doelpunt veranderde er weinig aan het spelbeeld. Almere bleef sterker en het leek wachten op de volgende treffer van Almere. Die kwam er in de 35e minuut, toen Ruben Roosken na een mislukt schot van Cathlin Kornelius Hansen vast pakte in het strafschopgebied. De Franse topscorer Robinet faalde niet oog in oog met Brouwer en schoot de bal links in de hoek: 0-2.

Meteen na rust werd het weer spannend. Aanvoerder Sherel Floranus van Almere kreeg de bal na een corner tegen zijn arm, die te hoog geheven was. Hoewel ongelukkig was de strafschop terecht. Die was vervolgens een koud kunstje voor Hornkamp, die voor de vierde achtereenvolgende keer scoorde in een thuiswedstrijd: 1-2.

Tien minuten later kreeg Almere het nog lastiger, toen Robinet na het raken van Leerdam met zijn elleboog de rode kaart kreeg van scheidsrechter Dennis Higler. Dat leek zwaar gestraft, aangezien de arm van Robinet Leerdam absoluut raakte, maar van opzet of gevaarlijk spel geen sprake leek. Die rode kaart kwam Almere duur te staan, want zeven minuten later was het al gelijk. Ajdin Hrustić zette een één-twee op met Hornkamp, waarna hij van net buiten het strafschopgebied prachtig raak schoot in de linker hoek: 2-2.

Daarna bleef het verwachte offensief van Heracles uit. De ploeg van Erwin van de Looi had veel de bal, raakte de paal via Thomas Bruns, maar wist nauwelijks echte kansen te creëren. Pas in de achtste minuut van de blessuretijd ontstond een enorme kans, toen invaller Mario Engels een voorzet vol op de pantoffel nam en rakelings voorlangs schoot. Daardoor bleef het onderlinge verschil op de ranglijst hetzelfde en zijn beide ploegen nog niet zonder degradatie stress, waarbij die voor Heracles het grootst is.