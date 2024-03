Analisten zijn het eens over veelbesproken voorselectie-speler Nederlands elftal: 'Hij gaat gewoon starten'

zit in de voorselectie van het Nederlands elftal voorafgaand aan de oefenwedstrijden tegen Duitsland en Schotland. Voor veel voetbalfans kwam dit als een verrassing, aangezien de middenvelder bij Al-Ettifaq in Saudi-Arabië maar zeventien potten speelde. Tafelgasten bij Studio Voetbal, Pierre van Hooijdonk en Arno Vermeulen, snappen de keuze wel om de 33-jarige middenvelder bij de voorselectie te halen.

Van Hooijdonk legt uit waarom hij de keuze van bondscoach Ronald Koeman wel begrijpt. “Voor deze interlands zou ik hem er wel bijhalen. Op dit moment zijn er niet zoveel echte nummers tien. Je kunt iedereen daar wegzetten, maar je probeert wel een beetje specialisten op die posities te hebben. We hebben ontzettend veel middenvelders in die voorselectie, en dat zijn toch wel een beetje min of meer dezelfde types.”

Vermeulen denkt zelfs dat Wijnaldum gaat spelen tegen Duitsland of Schotland. “We weten niet wat het niveau is, maar Koeman is wel één keer gaan kijken. De beste manier om het te testen is om hem te laten spelen. Hij gaat natuurlijk zeker gewoon starten in één van deze twee wedstrijden, omdat je dat beeld wil hebben. Als hij topfit is, is hij gewoon een speler van het Nederlands elftal en gaat hij gewoon mee naar het EK. Dan moet je hem laten voetballen. Ik vind eigenlijk niks onlogisch in het hele proces.”

Van Hooijdonk. oud-speler van onder andere Celtic, Nottingham Forest en Feyenoord, ziet een stereotyperend beeld, waar misschien ook langzamerhand verandering in moet komen. “Wij hebben ooit één keer Wesley Sneijder opgeroepen die toen ook in het Midden-Oosten voetbalde. Voor de rest, als je als Nederlandse prof buiten Europa ging spelen, zat je er niet meer bij. Misschien moeten we daar een beetje vanaf”, legt Van Hooijdonk uit.