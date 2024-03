Arne Slot doet onthulling over zijn gezondheid: 'Geen idee of het verstandig is dat ik dit zeg...'

Feyenoord-coach Arne Slot kampt sinds een aantal maanden met kinkhoest. Na een periode van enkele keren afwezigheid bij wedstrijden van zijn Rotterdamse club, heeft Slot vrijdag duidelijkheid gegeven over wat er nou precies met hem aan de hand is.

De 45-jarige coach onthult: “Ik heb het nog niet met de dokter overlegd of het wel of niet verstandig is dat ik dit zeg, maar ik heb kinkhoest gehad. Dus dat is best een uitzonderlijk iets, dat heb ik trouwens nog steeds. Dat is niet iets wat je nou heel veel hoort, maar het komt wel terug. Dus vandaar, dat noemen ze de honderddagenziekte, dus dan ben je honderd dagen aan het hoesten. Dat haal ik al bijna, ja.”

Bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Almere City in het Yanmar Stadion was Slot niet aanwezig, omdat hij dus kampte met deze medische verschijnselen. Zijn assistenten namen de honneurs waar in Flevoland. Ook onthulde de coach van Feyenoord dat hij hier tijdens het uitduel tegen AS Roma al last van had. Toen zat hij wel gewoon op de bank.

"Dat (kinkhoest, red.) is overigens alleen in het begin zeer besmettelijk, daarna niet meer. In het begin ben ik ook ziek thuisgebleven, dus niemand hoeft zich zorgen te maken. Het zorgt er wel voor dat ik nu niet meer berichtjes na de wedstrijd krijg van: ‘joh, gaat het echt wel goed met je?’ Mensen die mijn zien hoesten hebben daar grote twijfels over, dus dat is bij deze uit de wereld."