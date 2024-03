Arne Slot: 'Een vervelende speler die altijd fit is als wij tegen hem moeten spelen'

Arne Slot baalt ervan dat uitgerekend zondagmiddag de eindstand bepaalde bij PSV – Feyenoord (2-2). Twintig minuten voor tijd maakte Til de 2-2 tegen zijn oude club.

Na afloop van de wedstrijd deelde Slot al een vriendschappelijk duwtje uit aan Til, met wie hij samenwerkte bij Feyenoord. “Dan komt die vervelende Guus Til, die altijd weer fit is als wij tegen 'm moeten", zegt hij met een knipoog. "Hij laat een stukje kwaliteit en klasse zien. Een geweldige goal van Guus. Hij is iemand die altijd voor het doel is, dat is een grote kwaliteit van 'm”, weet Slot.

“Wij wilden hem daarom graag behouden, anderhalf jaar geleden”, roept hij in herinnering. “Door omstandigheden vonden wij dat het niet kon.” Til werd destijds gehuurd van Spartak Moskou. Bedoelt Slot met zijn opmerking dat Feyenoord geen zaken wilde doen met een Russische club? “Of we konden of wilden niet betalen wat we moesten betalen.”

“PSV ging met hem aan de haal”, vervolgt Slot in gesprek met ESPN. “Vorig jaar deed hij ons al pijn door meteen na de rust de 3-2 in te koppen (het werd uiteindelijk 4-3, red.). Als ik hem dan zie staan, denk ik: niet weer die Guus Til. Het was ook de enige kans die ze in de tweede helft kregen. Ik vond dat wij in de tweede helft heel goed verdedigden.”

De achterstand op PSV bedraagt nog altijd tien punten. Volgens Slot staan de Eindhovenaren meer dan verdiend aan kop. “In onze onderlinge ontmoetingen is het misschien niet zo, maar zij weten makkelijker te scoren tegen ploegen uit het rechterrijtje. Daarom staan ze volkomen verdiend tien punten voor op ons.”

Met nog tien wedstrijden te gaan verwacht Slot niet dat zijn ploeg nog kampioen kan worden. “Het is wat naïef om te denken dat een ploeg die in een jaar lang alleen van ons heeft verloren, en dat was ook nog eens in bekerverband, in de laatste tien wedstrijden vier keer gaat verliezen.”