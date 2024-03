Arne Slot: 'Ik denk dat hij ongelooflijk blij en verrast was met mijn besluit'

Feyenoord kan zondag in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen niet beschikken over . Daarnaast lijkt niet fit genoeg om in Friesland te gaan spelen, vertelt trainer Arne Slot op de persconferentie van vrijdagmiddag.

“Milambo zit niet bij de selectie en zal ook niet naar het nationale team gaan”, doelt Slot op Oranje Onder 19, waar de achttienjarige Milambo drie interlands voor speelde. Voor Jahanbakhsh, die de afgelopen twee competitieduels al miste door een blessure, geldt dat hij nog steeds niet met de groep meetraint. “Maar dat zit er wel weer aan te komen.” Slot verwacht dat Jahanbakhsh zich wel zal gaan melden bij de nationale ploeg van Iran.

De trainer weidt in de persconferentie uit over de ontwikkeling van Milambo. De jongeling had op 3 maart een basisplaats in de uitwedstrijd tegen PSV (2-2). “Ik denk dat hij ongelooflijk blij en verrast was dat hij in een grote wedstrijd in de basis stond. Dat was een behoorlijke verrassing voor hem, dat heeft hij prima ingevuld. Voor jonge jongens is dat het verloop. Je gaat er eens in, en weer eruit. Ergens moet je het moment vinden en krijgen dat je echt vertrokken bent. Hij maakt steeds kleine stapjes, eigenlijk al vanaf twee jaar geleden.”

Slot beschrijft Milambo als een speler met een ‘goede fysiek en goed loopvermogen’, maar hij heeft ‘ook de pech dat hij een aantal hele goede middenvelders voor zich heeft’. “We zien dat hij zich ontwikkelt en als spelers zich ontwikkelen en het goed doen, dan krijgen ze bij Feyenoord kansen. Soms omdat we een hele smalle selectie hebben en soms omdat ze het heel goed doen.”