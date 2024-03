Arne Slot: 'Voor de fans buiten Rotterdam is dit tijdstip verre van ideaal'

Feyenoord-coach Arne Slot heeft zijn mening geuit over het veelbesproken aanvangstijd van zondagavond 20.00 uur. Komend weekend speelt Feyenoord thuis tegen Heracles Almelo op dat tijdstip. Door supporters is dit speelmoment veelal bekritiseerd, omdat het reizen niet ideaal is. Zeker niet als je de dag daarna gewoon weer moet werken.

Slot geeft zijn mening. “Ik snap heel goed dat zondagavond voor de supporter die niet uit Rotterdam komt en van verder weg komt, en daar hebben we er een paar van, verre van ideaal is als je op maandag weer moet werken. Maar ik denk dat deze wedstrijd is ingepland op basis van het idee dat we afgelopen donderdag weleens Europees hadden kunnen spelen”, aldus de trainer.

De 45-jarige Feyenoord-coach vindt een avondwedstrijd in Rotterdam-Zuid wel altijd mooi. “Ik ben wel een groot voorstander van een avondwedstrijd in De Kuip, omdat ik dan de sfeer vele malen beter vind dan in een wedstrijd die overdag gespeeld wordt. Maar dan liever op zaterdagavond. Dat willen wij ook heel graag, maar dat programma van ons wordt altijd ingevuld vanuit het idee dat als wij na de winterstop in Europa op donderdag spelen, dan gaan al die wedstrijden naar de zondag”, zo vertelt Slot.

“Wij willen heel graag wat later op de dag spelen in uitwedstrijden, als je dan nog in Europa zit. De burgemeesters verbieden dat altijd allemaal. Vandaar dat als we dan thuis spelen en nog in Europa hadden gezeten, dat het dan thuis wat later is. Als je niet Europees speelt: niet nodig. Jammer voor de mensen die wat verder dan Rotterdam komen. Qua sfeer in het stadion is het best prima dat we in de avond spelen”, laat Slot optekenen tijdens de persconferentie.