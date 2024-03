Arne Slot ziet speler op training afhaken en kent twijfelgeval richting Heerenveen-uit

Antoni Milambo is licht geblesseerd geraakt en is daarom een twijfelgeval in aanloop naar de wedstrijd van komend weekend tegen SC Heerenveen. Dat weet 1908.nl woensdagmiddag te melden. Milambo mocht onlangs tegen PSV in de basis beginnen bij Feyenoord, aangezien Calvin Stengs nog steeds geblesseerd is.



Volgens 1908 is de aanvallende middenvelder van de Rotterdammers licht geblesseerd geraakt, waardoor er binnen Feyenoord geen grote zorgen zullen zijn. Het is voor de nummer twee van de Eredivisie nog maar de vraag of het Milambo mee kan nemen naar het Abe Lenstra Stadion voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen, de huidige nummer negen van de Eredivisie. Mocht Milambo de wedstrijd tegen de Friezen niet halen, wordt hij sowieso in de interlandperiode weer terug verwacht.

Het wegvallen van Milambo zou voor Slot betekenen dat hij een optie minder heeft op het middenveld. In de laatste wedstrijd tegen Heracles Almelo (3-0 winst) begon de coach niet met de achttienjarige middenvelder, maar tegen PSV wel. Tegen de Almeloërs kregen Mats Wieffer, Ramiz Zerrouki en Quinten Timber de kans op het middenveld, wat ook de meest logische invulling van deze linie lijkt te zijn voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

1908 meldt daarnaast dat Alireza Jahanbakhsh druk bezig is met zijn herstel. De aanvaller, die al een tijdje afwezig is, hoopt net als Milambo fit genoeg te zijn om tot de wedstrijdselectie van de Rotterdammers te behoren.