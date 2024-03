Arsenal is de grote winnaar na heerlijke kraker tussen Liverpool en Manchester City

Liverpool en Manchester City hebben in de Engelse kraker met 1-1 gelijkgespeeld. Nathan Aké was de schlemiel met een te zachte terugspeelbal op doelman Ederson die vervolgens de aanstormende Luiss Diaz onderuithaalde. Alexis Mac Allister benutte de toegekende strafschop. De topper boeide van de eerste tot de laatste minuut en kent in Arsenal de grote winnaar. De Noord-Londense club blijft nu koploper in de Premier League en de titelstrijd ongekend spannend. Er zijn nog tien speelronden te gaan.

De twee ploegen in vorm weten zich nog altijd in het gezelschap van Arsenal dat een dag eerder al van Brentford won (2-1). Inzet was dus de koppositie weer overnemen van The Gunners. Liverpool begon wel zwaargehavend met de afwezigheid van negen geblesseerde spelers. Zo ontbraken onder meer doelman Allison Becker, Diogo Jota, Joel Matip, Thiago en Trent Alexander-Arnold. Ook Ryan Gravenberch ontbrak vanwege een blessure. Cody Gakpo begon op de bank en had daar gezelschap van de niet geheel fitte Mohamed Salah. De Nederlands inbreng aan de aftrap bleef beperkt tot Virgil van Dijk bij Liverpool en Nathan Aké bij Manchester City. De bezoekers kenden behoudens de geblesseerde Jack Grealish verder geen personele problemen.

De kraker in Engeland stond meteen ‘aan’. Liverpool begon fel, maar Manchester City nam het heft al snel in handen. The Citizens zorgden met goede aanvallen voor de nodige dreiging. Na een klein kwartier kwam de thuisclub beter in de wedstrijd en leek even op 1-0 te komen via Luis Diaz, maar al snel was duidelijk dat aangever Darwin Nunez buitenspel stond. Niet veel later was het wel 0-1 toen John Stones een ingestuurde corner van Kevin De Bruyne bij de eerste paal binnen tikte. Daarna bleef het tempo hoog en was er voor beide doelen de nodige dreiging.

In de tweede helft ging de intensieve wedstrijd onverminderd verder. Liverpool kwam uit een strafschop van Alexis Mac Allister. Aké kon zich die gelijkmaker aanrekenen. De linkervleugelverdediger speelde te zacht terug op zijn doelman Ederson die de aansnellende Nunez onderuit schopte. Het duurde even voordat de Mac Allister mocht aanleggen vanwege de blessurebehandeling bij Ederson. De Argentijn schoot de elfmetertrap strak in ook door Ederson gekozen hoek. De doelman bleek al snel niet verder te kunnen en werd vervangen door Stefan Ortega. Bij de Reds kwamen ook nog eens Salah en Andrew Robertson binnen de lijnen. Liverpool ontketende een ongekende storm richting het Manchester-doel. Diaz verprutste twee enorme kansen en schoten van Salah en Mac Allister troffen ook geen doel.

Manchester City-trainer Pep Guardiola haalde in een poging om het evenwicht te herstellen Julián Álvarez en sterkhouder De Bruyne opmerkelijk genoeg naar de kant. De Belg was het met die keuze duidelijk niet eens. Mateo Kovacic en Jérémy Doku waren de vervangers. Via Foden was City dichtbij de 1-2. De aanvaller kreeg de bal via doelman Caoimhin Kelleher tegen zich na een voorzet van Aké. De bal ging tegen de lat, maar bleek via de hand van Foden tegen het aluminium te zijn gekomen.

Gakpo mocht in het laatste kwartier zijn opwachting maken. Het was voor de Nederlander lastig om meteen mee te gaan in het hoge tempo. Zijn ploeg mocht in de slotfase de meeste aanspraak maken op de overwinning. Diaz en Mac Allister waren nog dicht bij een treffer. Al werd Doku nog bijna matchwinnaar. Zijn inzet ging tegen de binnenkant van de paal.