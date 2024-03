Opsteker voor Tuchel: De Ligt helpt Bayern München aan comeback tegen Lazio

Bayern München heeft zich dinsdagavond verzekerd van een ticket voor de kwartfinales van de Champions League. De formatie van coach Thomas Tuchel was mede dankzij een assist van Matthijs de Ligt met 3-0 te sterk voor Lazio. De heenwedstrijd in Italië eindigde nog in een 1-0 zege voor de Romeinen, maar dankzij de ruime overwinning in eigen huis verdwijnt Bayern binnenkort in de koker voor de loting voor de volgende ronde in het miljardenbal.

Bayern München was in nood. De Duitse topclub won slechts één van de laatste vijf wedstrijden. De recordkampioen staat in de Bundesliga op een achterstand van tien punten op het ongenaakbare Bayer Leverkusen en in de Champions League was er de loodzware taak om de in de heenwedstrijd opgelopen 1-0 achterstand goed te maken in de return tegen Lazio. Uitschakeling zou inhouden dat voor het eerst in twaalf jaar de prijzenkast niet zou worden aangevuld.

Tuchel weet al dat hij na de lopende competitie klaar is in München en een uitschakeling zou dat proces alleen maar versnellen. De naam van Feyenoord-trainer Arne Slot zingt voorzichtig rond in het Duitse, maar goed ingevoerde bronnen zeggen dat op de eerste drie plaatsen van de kandidatenlijst de naam van Leverkusen-trainer Xabi Alonso prijkt.

Lazio verloor na de winst op Bayern München drie van de vier gespeelde wedstrijden en liep afgelopen vrijdag rood aan in de wedstrijd tegen AC Milan waarin Luca Pellegrini, Adam Marusic en Matteo Guendouzi van het veld gestuurd werden. In Duitsland lieten de fans van Lazio zich van hun aller slechtste kant zien door zich in het Hofbrähaus te misdragen in woord en gebaar.

Belangrijke rol voor De Ligt

Bij de Duitsers ontbrak Dayot Upamecano door zijn in Rome opgelopen rode kaart en dat maakte de weg vrij voor De Ligt om in de basis te starten. Bayern kon niet anders dan de aanval zoeken. Lazio wachtte rustig af en probeerde er met veel spelers uit te komen als de mogelijkheid zich voordeed. De thuisploeg kreeg wel wat kansjes. Zo werd een schot van Harry Kane nog net geblokt en mikte Jamal Musiala (hij debuteerde drie jaar geleden tegen Lazio) de bal net naast.

Eén keer kwamen de Duitsers goed weg, toen De Ligt een voorzet nog net toucheerde waardoor Ciro Immobile nét geen vrije kopkans kreeg. Met een mislukte poging van Raphaёl Guerreiro wist Kane wel raad door de inzet van zijn ploeggenoot koppend tot een doelpunt te promoveren. In de extra tijd was het De Ligt die uit een corner schitterend raak leek te schieten. Bayern op 2-0, maar het was Thomas Müller die de treffer opeiste. De aanvallende middenvelder gaf inderdaad het laatste zetje.

Lazio wist nu dat het zelf in de tweede helft moest scoren, maar had in het eerste kwartier na rust nog geen serieuze doelpoging ondernomen. Trainer Maurizio Sarri greep na een uur spelen in met een driedubbele wissel, waarbij het opmerkelijk was dat ook aanvoerder Immobile naar de kant werd gehaald, al had de aanvaller wel wat last na een botsing met De Ligt. Niet lang na de wissels viel het doelpunt, maar het was wel Bayern dat scoorde en er via Kane 3-0 van maakte. Het was de genadeklap voor de Italianen die in de competitie nog alle zeilen moeten bijzetten om ook volgend seizoen weer Europees voetbal te spelen.