Toekomst Bergwijn en Berghuis bij Ajax ongewis: 'Hij wil weer perspectief om voor de prijzen te spelen'

De verwachting is dat een groot aantal door Sven Mislintat aangetrokken spelers komende zomer de deur bij Ajax achter zich dichttrekt. Het valt tegelijkertijd niet uit te sluiten dat en bezig zijn aan hun laatste maanden in Amsterdam. Volgens Ajax-watcher Johan Inan wil vooral Berghuis ‘weer perspectief zien om voor de prijzen te spelen’.

Dat was in de zomer van 2021 de reden waarom hij - ondanks de te verwachten commotie - de overstap maakte van Feyenoord naar Ajax. Berghuis won in zijn eerste seizoen weliswaar de landstitel en beleefde een historische groepsfase van de Champions League, maar is nu bezig aan zijn tweede opeenvolgende teleurstellende jaargang in Amsterdamse dienst. Dat geldt ook voor Bergwijn. De oud-speler van PSV verkaste in de zomer van 2022 voor een recordbedrag van Tottenham Hotspur naar Ajax om voor de prijzen te spelen, maar heeft sinds zijn komst nog geen zilverwerk aangeraakt.

“Bergwijn liet bij zijn komst anderhalf jaar geleden intern doorsijpelen na twee jaar de balans op te willen maken”, schrijft Inan dinsdagavond in het Algemeen Dagblad. Bergwijn schoot uit de startblokken in Amsterdam, maar slaagde er niet in zijn overtuigende start een passend vervolg te geven en was misschien wel het gezicht van het teleurstellende afgelopen seizoen. De aanvaller kreeg bij aanvang van dit seizoen de aanvoerdersband om zijn arm, maar kon niet voorkomen dat het van kwaad tot erger ging. “Dat moment is voor één van de duurste selectiespelers langzaamaan aangebroken”, doelt Inan op het opmaken van de balans. Bergwijn werd de voorbije maanden al gelinkt aan een verhuizing naar Saudi-Arabië en terugkeer naar de Premier League.

Nieuwe trainer nog niet in aantocht

Waar Bergwijn bij Ajax nog een contract heeft to medio 2027, begint Berghuis komende zomer aan zijn laatste contractjaar in de hoofdstad. Volgens Inan houdt de linkspoot zijn opties ‘open’. “Wel wil hij weer perspectief zien om voor de prijzen te spelen. En in vrijwel alle gevallen is daarvoor belangrijk met welke trainer Ajax op de proppen komt”, schrijft Inan. Daarover wordt op de korte termijn nog geen duidelijkheid verwacht. “Aangezien Alex Kroes eerst voornemens is de functie van td (technisch directeur, red.) in te kleden. Daarvoor heeft de nieuwe baas sinds bekend werd dat hij de overstap van AZ maakt, veel gesprekken gevoerd om zijn netwerk en kandidatenlijstje uit te breiden.”

Ajax strijdt donderdagavond om z’n laatste kansen op een prijs. Na de 0-0 in de heenwedstrijd tegen Aston Villa moeten de Amsterdammers nog vol aan de bak om kwalificatie voor de kwartfinale van de UEFA Conference League af te dwingen. De verwachting is dat zowel Bergwijn als Berghuis niet van de partij is in Birmingham.