‘Het moet wel heel raar lopen willen zij komend seizoen nog actief zijn bij Ajax’

Het huidige seizoen duurt weliswaar nog wel even, maar bij Ajax is de blik grotendeels al gericht op de komende jaargang. De Amsterdammers zullen zich willen revancheren voor de teleurstellende prestaties in eigen land. Daarvoor zal de selectie grotendeels opnieuw op de schop gaan. Ajax-watcher Johan Inan verwacht dat spelers als Chuba Akpom, Carlos Forbs en Borna Sosa met ingang van volgend seizoen niet meer in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen zijn.

Toen Sven Mislintat vorig jaar mei werd aangesteld als nieuwe technisch directeur bij Ajax, wist hij dat hij voor een loodzware uitdaging stond. De selectie van de Amsterdammers moest flink gerenoveerd worden. De club nam afscheid van een groot aantal belangrijke krachten. Het duurde even voordat Mislintat met de gewenste nieuwkomers op de proppen kwam, maar toen hij eenmaal de smaak te pakken had, was hij ook niet meer te stoppen. Ajax trok flink de portemonnee voor spelers als Josip Sutalo, Georges Mikautadze en Akpom.

Artikel gaat verder onder video

Mikautadze vertrok in januari alweer op huurbasis uit Amsterdam en de verwachting is dat komende zomer een groot aantal Mislintat-aankopen de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht zal trekken. “Duidelijk is al dat voor het gros van de afgelopen zomer door Mislintat aangetrokken spelers de afscheidstournee is aangebroken”, schrijft Inan dinsdagavond in het Algemeen Dagblad. “Dat geldt niet voor Diant Ramaj. In hem denkt Ajax een keeper voor jaren in huis te hebben. Een select groepje kan een plek nog afdwingen, maar het moet wel heel raar lopen willen bijvoorbeeld spelers als Akpom, Forbs, Benjamin Tahirovic, Sosa en Anton Gaaei komend seizoen nog actief zijn in de Johan Cruijff ArenA.”

Volgens Inan zet Ajax ook in op een vertrek van Jorge Sánchez en Owen Wijndal. De Mexicaan streek in de zomer van 2022 neer in Amsterdam, maar werd na een teleurstellend jaar verhuurd aan FC Porto. Wijndal kon de hoge verwachtingen nooit waarmaken en speelt dit seizoen op huurbasis voor Antwerp FC. “Het plan is om hen (de hierboven genoemde namen, red.) zo snel mogelijk te verkopen om geld te genereren voor aankopen. Ajax verwacht dat dat bij de in Engeland aantrekkelijk Akpom en Forbs vlotter zal gaan”, schrijft Inan. Ajax kon in de voorbije transferwindow al afscheid nemen van de in de zomer aangetrokken aanvallers. Zowel Akpom als Forbs stond op het lijstje van Nottingham Forest, maar John van ’t Schip wilde hen niet laten gaan.

Eenvoudig wordt het overigens niet om al die spelers na dit seizoen van de hand te doen. “Een ander obstakel voor Alex Kroes: geïnteresseerde clubs weten dat Ajax, dat zich niet gaat plaatsen voor de Champions League, het geld voor de miskopen goed kan gebruiken, wat de onderhandelingspositie voor de club er niet veel gunstiger op maakt”, zo klinkt het. Het geld dat Ajax genereert aan uitgaande transfers, zal het deels willen investeren in het versterken van de spelersgroep. “Posities die voor versterking in aanmerking komen, laten zich met (vleugel)verdedigers en een rechtsbuiten wel raden”, stelt Inan. “Kroes ziet ook dat Ajax aan de in de winterstop aangetrokken leider Jordan Henderson niet genoeg heeft de lat in alles op te krikken.”