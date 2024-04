Boadu beslist derby tegen Heracles Almelo, maar krijgt vlak daarna slecht nieuws

De Overijsselse derby tegen Heracles Almelo is met een 1-0 overwinning een prooi geworden voor FC Twente. De ploeg van Joseph Oosting kon in een saai duel niet overtuigen, maar trok door een treffer van wel aan het langste eind. Mario Engels was in de slotfase nog dichtbij een pijnlijke gelijkmaker, maar ramde de bal tegen de paal.

FC Twente was tijdens de interlandbreak de nodige keren in het nieuws vanwege de situatie rondom rechtsback Joshua Brenet. Hij werd veroordeeld tot een maand celstraf wegens tweemaal rijden zonder rijbewijs, waarop FC Twente uiteindelijk besloot zijn contract te ontbinden. Alfons Sampsted stond daarom in de basis, terwijl ook Sem Steijn weer mocht starten. Bij de Almeloërs ontbrak er juist een gevaarlijke aanvaller, want Emil Hansson was wegens onbekende redenen afwezig.

Artikel gaat verder onder video

Hij zou in de eerste fase van het duel weinig aan bod gekomen zijn, want het was eenrichtingsverkeer richting het doel van Michael Brouwer. Twente was actief in de beginfase en bereikte gemakkelijk de flanken, getuige ook het grote aantal corners (7!) uit afgeweerde voorzetten in de eerste twintig minuten. De grootste mogelijkheid kwam uit een corner van Sem Steijn: zijn inzet vloog onaangeroerd bijna binnen. Door de nodige onnauwkeurigheden in de passing en grote drukte in het zwart-witte strafschopgebied was dat echter ook de enige kans voor de Tukkers.

Aan de andere kant liet Heracles bar weinig zien, maar door een handig frommelschot van Jordy Bruijn stond het wat betreft mogelijkheden na een halfuur gelijk. Door een laag tempo en een toenemend aantal foutieve passes kwam de ploeg van Erwin van der Looi nauwelijks in de problemen, al loste Myron Boadu na een goede actie van vleugelspits Ricky van Wolfswinkel nog een aardig schot. Verder was de 35-jarige speler vooral in negatief opzicht aanwezig, aangezien hij twee lompe overtredingen beging en daarvoor ook een gele kaart pakte. Hij probeerde daarmee de groeiende aanvallende ambities van de bezoekers af te stoppen, al was er van Heracles-dreiging nog geen sprake.

Het laatste gevaarlijke moment in de eerste helft kwam juist van FC Twente, want een afstandsschot van Robin Pröpper vloog rakelings naast. Na rust voerden de Tukkers de druk langzaam op. Daan Rots was na een handige solo gevaarlijk, waarna Heracles de bal niet van eigen helft kreeg. Na lang combineren kwam de bal met enig fortuin voor de voeten van Boadu, die het leder met overtuiging in de verre hoek schoot en de score opende. Vlak daarna moest Boadu het veld wel verlaten met hamstringklachten. Heracles had zich niet onbetuigd gelaten, maar na een overstapje van Jizz Hornkamp was de poging van Bryan Limbombe eenvoudig te stoppen.

Heracles probeerde na de openingstreffer opnieuw tot kansen te komen, maar was hierin nauwelijks succesvol. Ook Twente kreeg maar weinig voor elkaar. De tweede helft stond, net als het eerste bedrijf, bol van povere passes, abominabele acties en onnodige overtredingen. Zo was het een weinig spectaculaire Overijsselse derby waarin meer misging dan lukte. Na verloop van tijd nam de druk van de thuisploeg toe en werden er een paar schoten gelost, maar de pogingen van Michal Sadilek en Michel Vlap belandden niet tussen de palen. Beide ploegen lieten in het restant van de wedstrijd soms nog aardige acties zien, waarvan de nodige dreiging uitging. Kansen waren er echter nauwelijks, totdat Engels de bal in de slotfase nog op de paal ramde. Het bleef echter bij 1-0 voor FC Twente.

