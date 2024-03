Merkwaardig feitje van Perez zorgt voor complete ontsteltenis bij Bosz: ‘Dat kan niet. Dat is héél apart’

Kenneth Perez heeft vrijdagavond voor het eerst een bezoek gebracht aan de Adelaarshorst, de thuisbasis van Go Ahead Eagles. De oud-voetballer is namens ESPN aanwezig om de wedstrijd tussen de Deventenaren en PSV te analyseren. Peter Bosz reageert stomverbaasd als Perez zegt dat hij nog niet eerder in de Adelaarshorst is geweest.

Terwijl Bosz zich meldde bij de ESPN-desk voor de voorbeschouwing, vertelde Milan van Dongen het opmerkelijke feitje over zijn collega Perez. “Peter, Kenneth is voor het eerst in zijn leven op de Adelaarshorst”, zegt Van Dongen, die vervolgens gefronste wenkbrauwen ziet bij de trainer van PSV. “Nee, dat kan niet!”, reageert hij.

“Het is echt zo. Hij (Van Dongen, red) heeft het net opgezocht en het is echt zo”, antwoordt Perez. “Dat is echt apart. Je bent al zo lang hier in Nederland en je bent hier nog nooit geweest”, zegt Bosz. “De sfeer is hier heel bijzonder. Ik vind dat mooi, midden in een woonwijk. Echt zoals het hoort, zoals het vroeger was”, gaat de oefenmeester van de Eindhovenaren verder.

PSV en Go Ahead trappen om 20.00 uur af in Deventer. De thuisploeg staat op een knappe zesde plaats, terwijl PSV nog altijd de ongeslagen koploper van de Eredivisie is. Bosz heeft een verrassende opstelling in petto.