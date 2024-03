Peter Bosz begint vrijdagavond met Armando Obispo tegen Go Ahead Eagles, zo maakt de Eindhovense club bekend. Daarnaast zijn en zijn nog steeds niet fit genoeg om tot de wedstrijdselectie van PSV te behoren. De twee middenvelders van de Eindhovenaren ontbreken tegen Go Ahead Eagles, waardoor de tijd dringt in aanloop naar de ontmoeting tegen Borussia Dortmund

Veerman en Saibari ontbraken een week geleden ook al in het competitieduel tegen Feyenoord. Hoewel de blessures niet al te ernstig werden ingeschat door PSV, zorgt de afwezigheid wel voor zorgen bij de PSV-supporters. Dat heeft alles te maken met de wedstrijd van volgende week tegen Borussia Dortmund. Binnen de Eindhovense club wordt nog steeds verwacht dat Veerman en Saibari deze bepalende return in de Champions League gaan halen, maar supporters zijn er niet al te gerust op.

PSV-middenvelder Veerman werd in de thuiswedstrijd tegen de Duitsers uitgeroepen tot man of the match, waardoor de Brabantse club hem maar al te goed kan gebruiken in Dortmund. Volgens Rik Elfrink hoeven supporter van de koploper van de Eredivisie zich niet al te veel zorgen te maken: "Veerman blijft sowieso gewoon een optie voor volgende week woensdag bij Borussia-PSV. Dinsdag valt het definitieve besluit pas. Blessure is niet al te ernstig is eerder al gezegd", schrijft de clubwatcher.

Bakayoko en Obispo

In Deventer begint Bosz met Obispo in de basis, die in het hart van de defensie André Ramalho vervangt en voor het eerst sinds 12 december (Arsenal-thuis) aan de aftrap verschijnt.. Johan Bakayoko ontbreekt in de basisformatie van Bosz, die Malik Tilmann na zijn uitstekende optreden vanaf de flank laat starten. Guus Til start als nummer tien.