Eén Ajax-speler minder gelukkig met nieuwe tactiek Van 't Schip: 'Moet ermee leven'

Ajax-spits moest donderdagavond na afloop van de Conference League-wedstrijd tegen Aston Villa (0-0) toegeven dat hij niet geheel gelukkig is met de nieuwe tactiek van trainer John van 't Schip. De oefenmeester kiest sinds het uitduel bij AZ (2-0 verlies) op 25 februari voor een formatie met drie centrale verdedigers en zónder vleugelspitsen, wat voor Brobbey in de punt van de aanval een wezenlijk verschil maakt.

In gesprek met Noa Vahle voor de camera's van Veronica beaamt de 22-jarige Brobbey dat hij heel veel sprintjes moest trekken: "Maar elke keer als we de bal lang speelden stond die keeper daar", refereerde hij aan de Argentijnse Aston Villa-doelman Emiliano Martínez. "Deze wedstrijd was best wel lastig voor mij, in je eentje voorin natuurlijk. Maar ik denk dat ik op zich wel een prima wedstrijd heb gespeeld."

Artikel gaat verder onder video

"Het is natuurlijk anders, omdat je in je eentje speelt, met twee nummers tien", vervolgt Brobbey. "Normaal ben je buitenspelers gewend. Ik denk wel dat ik ietsje minder aanvoer heb, maar dit is op dit moment gewoon hoe we spelen. Ik moet ermee leven." Vahle haalt vervolgens de woorden van analist Wim Kieft aan, die in de studio vaststelde dat Brobbey veel werd weggedrukt van de goal en daardoor minder vaak in scoringspositie kwam. "Dat klopt", geeft Brobbey de oud-spits gelijk. "Ze speelden ook echt heel erg hoog, bijna op de middenlijn."

Kans

Na iets meer dan een halfuur spelen kreeg Brobbey zijn grootste kans van de avond, toen hij ontsnate aan zijn bewakers en diep werd gestuurd door Jorrel Hato. De spits stoomde schuin vanaf links op richting het doel van Martínez, maar kreeg de bal uiteindelijk niet lekker voor zich en besloot met links uit te halen. De wereldkampioen hoefde niet handelend op te treden: het schot van Brobbey verdween in het zijnet aan de verkeerde kant van de paal. "Ik denk dat ik 'm eerder moest afsnijden", blikt Brobbey terug op het moment, "zodat ik 'm met mijn rechterbeen kon afmaken. En ik kreeg ook een zetje op het laatst."

Return

Mede doordat zijn kans geen doelpunt opleverde, speelde Ajax met 0-0 gelijk tegen de nummer vier van de Premier League, waardoor het elftal van Van 't Schip volgende week een resultaat in Birmingham nodig heeft om tot de laatste acht door te dringen in de Conference League. Brobbey heeft in ieder geval wel genoten van de heenwedstrijd ("Het is altijd lekker om je te meten met Premier League-spelers") en kijkt uit naar de return op donderdag 14 maart: "We kunnen met veel vertrouwen op deze wedstrijd terugkijken. We moeten volgende week dezelfde dingen laten zien."