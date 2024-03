Celtic ziet opvolger van afzwaaiende Joe Hart rondlopen in de Eredivisie

Celtic heeft officieel geïnformeerd bij , zo weet journalist Mounir Boualin van FCUpdate. De Schotse grootmacht heeft vanwege het naderende afscheid van Joe Hart behoefte aan versterking onder de lat en is gecharmeerd van de keeper van RKC Waalwijk.

Celtic heeft Vaessen al meerdere keren in actie gezien en heeft zich vorige week officieel gemeld bij het kamp van de doelman. Dat besluit kan niet los worden gezien van de recente aankondiging van Hart, die na dit seizoen zijn handschoenen aan de wilgen hangt.

Vaessen, 28 jaar, beschikt over een aflopend contract bij RKC. Dat maakt hem ook voor andere clubs een interessante optie. Hij staat bij PSV hoog op de kandidatenlijst bij een eventueel vertrek van Joël Drommel of Walter Benítez. In januari werd al bekend dat Ajax heeft geïnformeerd naar Vaessen.

Zaterdagavond werd Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, gesignaleerd in het Mandemakers Stadion. Hij was aanwezig bij de wedstrijd tussen RKC en Vitesse en hield in ieder geval Vaessen in de gaten. Tot dusver speelde Vaessen zijn gehele carrière voor RKC: hij debuteerde in augustus 2016 en stond sindsdien in 201 officiële wedstrijden onder de lat.

Hoewel RKC op een teleurstellende zestiende plek staat in de Eredivisie, zijn er slechts twee Eredivisie-keepers die volgens de Expected Goals Against-statistiek meer doelpunten voorkwamen dan Vaessen (3,99 goals): dat zijn Walter Benítez van PSV (5,13 goals) en Lars Unnerstall van FC Twente (7,67 goals).